Der SV Wacker Obercastrop plant auf Hochtouren die neue Saison. Sechs Zugänge sind fix. Zudem kommt ein erfahrener Oberligaspieler.

Westfalenligist SV Wacker Obercastrop verstärkt sich mit jungen Topspielern: Louis Pogrzeba (20) kommt von der Spielvereinigung Erkenschwick nach Castrop-Rauxel.

Niclas Grzelka (23) wechselt vom TuS 05 Sinsen zum SV Wacker. Grzelka Sagt: "Die Entscheidung für Wacker Obercastrop war leicht. Als Castroper habe ich die Erfolge des SV immer aufmerksam verfolgt. In den Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter und den Trainern habe ich mich direkt wohlgefühlt und schnell gemerkt, dass wir in Bezug auf Fußball und Vereinsleben dieselbe Einstellung haben. Wacker Obercastrop ist sportlich sehr ambitioniert, so dass ich mich sowohl sportlich, als auch menschlich weiterentwickeln werde, was der Hauptgrund für meine Entscheidung war."

Weitere Zugänge sind Stürmer Florian Tonye (20) von der DJK TuS Hordel, Mohammed Cisse (20) vom Hombrucher SV, Matej Pavlak oder auch ACN Siena (Italien). "Das Team ist jung und ehrgeizig und ich teile diesen Hunger nach Erfolg. Diese Kombination aus Jugend und Erfahrung schafft die perfekte Atmosphäre für Wachstum und Entwicklung", sagt der 22-jährige Bosnier.

Mit Engincan Koc wechselt der bisherige Kapitän des FC Castrop-Rauxel innerhalb der Stadt zum SV Wacker Obercastrop. In seiner Jugendzeit spielte Koc für namhafte Klubs wie Rot-Weiss Essen (U14), Rot Weiß Oberhausen (U15, U16) und Fortuna Köln (U19).

Zu diesen sechs Zugängen gesellt sich nach RevierSport-Informationen auch Lukas Steinrötter hinzu. Nach fünf Jahren ist für ihn beim SV Schermbeck in der Oberliga Westfalen Schluss. Der 24-jährige Innenverteidiger bestätigte den Wechsel gegenüber unserer Redaktion und erklärte: "Ich bin dem SV Schermbeck dankbar, dass ich dort von Tag eins das Vertrauen gespürt habe und im Seniorenfußball so schnell Fuß fassen konnte. Jetzt freue ich mich auf etwas Neues und bin gewillt nächstes Jahr mit dem SV Wacker Obercastrop oben mitzuspielen."