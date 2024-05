Am letzten Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 kommt es zu einem Stadtderby, an dem für den VfB Frohnhausen noch der Klassenerhalt hängt. Wobei man es nicht in der eigenen Hand hat.

In der Landesliga Niederrhein 2 sind oben beide Entscheidungen gefallen. Die SF Niederwenigern sind nach einem 3:1 beim VfB Speldorf in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen - genau wie in der Parallelstaffel der 1. FC Monheim.

Dabei musste Niederwenigern in Mülheim einen frühen 0:1-Rückstand drehen. Anil Özgen hatte den VfB in Führung gebracht. Doch ein Doppelpack von Marc Rapka vor und nach dem Wechsel drehte die Partie. Sergej Strahl machte per Elfmeter in der Nachspielzeit den Deckel auf die Meisterschaft.

Der Rest war Jubel pur. Platz zwei sicherte sich der SV Biemenhorst durch ein 2:1 beim SV Scherpenberg, Biemenhorst bekommt nun die Chance, in der Relegation den Aufstieg nachzuholen.

Im Keller der Tabelle geht es noch enger zu. Klar sind die Absteiger Sterkrade-Nord, SV Hönnepel-Niedermörmter und FSV Duisburg. Der VfB Frohnhausen kämpft dagegen weiter gegen den Gang in die Bezirksliga.

Beim 1. FC Lintfort gab es einen 3:2-Auswärtssieg. Nach dem 0:1 durch Emirhan Karaca drehten Issa Said und Issa Issa (2) die Partie für die Essener. Das 2:3 durch Luca Plum war nur Ergebniskosmetik.

Nach dem 5:1 der SpVgg Steele 03/​09 gegen den FSV Duisburg und dem 2:4 der SGE Bedburg-Hau bei Arminia Klosterhardt ergibt sich vor dem finalen Spieltag nun folgendes Bild.

Frohnhausen, Steele und Bedburg-Hau kämpfen gegen den Abstieg. Ein Absteiger wird noch gesucht, dazu ein Relegationsteilnehmer und ein Team, das sich direkt sichert.

Frohnhausen spielt am letzten Spieltag (Sonntag, 2. Juni, 15 uhr) im Stadtderby gegen den FC Kray. Steele muss zum SV Budberg und Bedburg-Hau empfängt die SG Essen-Schönebeck. Verliert Steele und Bedburg-Hau und gewinnt Frohnhausen kommen alle drei Teams auf 37 Punkte. Punkten Steele und Bedburg-Hau, kann sich Frohnhausen nicht mehr retten.

Wenn am Ende alle Mannschaften auf 37 Punkte kommen sollten, gäbe es Entscheidungsspiele zwischen diesem Trio, denn das Torverhältnis zählt in der Landesliga nicht.