In der Oberliga Niederrhein befinden sich zwei Abstiegskandidaten im Aufwind. Auch der VfB Homberg feiert einen Sieg.

An der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein hat die Spvg. Schonnebeck die Konkurrenz weiter distanziert. Durch den 2:0-Sieg im Essener Derby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung um einen Punkt auf fünf Zähler.

Davon profitiert die SSVg Velbert, die schon am Freitag gewann (2:0 bei Union Nettetal) und den zweiten Platz vom ETB eroberte - und der SC St. Tönis.

Die Tönisvorster stehen nun ebenfalls vor dem ETB. Sie gewannen am Sonntag mit 1:0 beim SV Biemenhorst und können gegenüber den Schwarz-Weißen das bessere Torverhältnis vorweisen. Daiki Kamo erzielte den Siegtreffer für die Gäste (76.). St. Tönis profitierte zudem von einem Platzverweis (54.) und einem verschossenen Strafstoß der Biemenhorster (18.). Der SVB steht im unteren Tabellenmittelfeld.

Zurück im oberen Drittel meldete sich der VfB Homberg. 2:0 lautete der Endstand des Heimspiels gegen den 1. FC Monheim. Andres Gomez Dimas war mit seinem frühen Doppelpack (22., 26.) der Mann des Spiels. Nach einem Platzverweis gegen Monheim kurz vor der Pause verteidigte Homberg die Führung geschickt über die Zeit.

Monheim gehört im Abstiegskampf derweil zu den Verlierern des Spieltags. Denn zwei Konkurrenten feierten am Sonntag Siege: Die Sportfreunde Niederwenigern setzten sich mit 1:0 gegen den VfB Hilden durch.

Damit hält der Höhenflug der Hattinger an: Es war schon das vierte Spiel in Serie, in dem sie ungeschlagen blieben. Alle drei Saisonsiege fallen in diesen Zeitraum. So sind die Sportfreunde plötzlich wieder mitten im Geschäft - und nicht abgeschlagen. Dagegen wird man sich in Hilden ärgern. Durch die Niederlage müssen die 03er in der Verfolgergruppe hinter Schonnebeck ein wenig abreißen lassen.

Neben Niederwenigern macht der Mülheimer FC 97 einen Schritt aus dem Keller. Mit 2:1 gewann das Team von Ahmet Inal das Heimspiel gegen Ratingen 04/19. Nachdem Zissis Alexandris Ratingen in Führung brachte (15.), drehte der MFC das Spiel noch vor der Pause. Serhat Sat (28.) und Cem Sabanci (36.) trafen. Für Ratingen ist die Niederlage ein Dämpfer, nachdem es zuletzt wieder aufwärts gegangen war.