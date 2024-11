Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der Abstiegskandidat, die Sportfreunde Niederwenigern, so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Trainer Marcel Kraushaar nennt die Gründe.

Mit 1:0 gewinnen die Sportfreunde Niederwenigern in der Oberliga Niederrhein gegen den SV Sonsbeck und bleiben damit das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. In dem Zeitraum holte man sieben Punkte und ist damit so etwas wie die Mannschaft der Stunde.

Vor dem Spiel hatte Trainer Marcel Kraushaar noch eine Krankheitswelle moniert, doch seine Mannschaft wehrte sich eindrucksvoll gegen erschreckend harmlose Sonsbecker, um den zweiten Heimsieg in Folge einzufahren. Dabei hatte Niederwenigern sogar zwei Spieler auf der Bank, die sonst in der zweiten Mannschaft spielen.

Mit dem Sieg über Sonsbeck ist Niederwenigern zwar immer noch im Tabellenkeller, allerdings auf Tuchfühlung zu den anderen Mannschaften. Man hat zumindest bis Dienstag zudem die rote Laterne an den TVD Velbert abgegeben und steht punktgleich mit Union Nettetal in der Tabelle da.

Nach dem Spiel sprach RevierSport mit Kraushaar über...

… das Spiel gegen den SV Sonsbeck: „Die Vorzeichen waren sehr schwierig mit der Krankheitswelle. Wir sind mit einem kleinen Kader angetreten, viele haben zuletzt nicht viel gespielt. Den Sieg haben wir uns erarbeitet. In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Torchancen. In der zweiten Halbzeit wussten wir, dass der Druck größer wird, aber wir haben eine riesige kämpferische Leistung gezeigt. Dass wir nicht die Sterne vom Himmel spielen, sollte allen klar sein.“

… die taktische Ausrichtung: „Wir wollten Sonsbeck einiges wegnehmen. Wir wussten, wie sie spielen wollen, das haben wir mit ein paar kleinen Mitteln zu verhindern gewusst. Am Ende des Tages ging es darum, hinten mehr Stabilität zu bekommen. Die haben wir seit einigen Wochen. Wir haben wenige Chancen zugelassen. Es hat aus unserer Sicht einwandfrei funktioniert.“

… die Punkteausbeute in den letzten Spielen: „Ich habe ein gutes Gefühl, die Mannschaft hat verstanden, welche Themen jetzt wichtig sind. Das spiegelt sich in den Ergebnissen auch wider. Wenn wir eine gewisse Festigkeit in der Mannschaft haben, bin ich sehr positiv, etwas erreichen zu können.“

… die Spiele bis zur Winterpause: „Wir wollen bis zur Winterpause durchziehen. Wir haben nächste Woche wieder ein Heimspiel und werden versuchen, auch da etwas zu holen.“

Das angesprochene Heimspiel findet am ersten Adventssonntag (1. Dezember) statt. Anstoß gegen den VfB Hilden auf dem Glück Auf Sportplatz ist um 15 Uhr.