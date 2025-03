Nach einem Traumtor für die Sportfreunde Niederwenigern II wurde Justin Barke unverhofft ins ZDF Sportstudio eingeladen. Und durfte an der Torwand gegen Bayern-Star Kimmich ran.

Das Video seines sehenswerten Hackentors für die Sportfreunde Niederwenigern II hatte Justin Barke beim Sportstudio eingesandt, um einmal an der legendären Torwand antreten zu dürfen – und siehe da: Es folgte eine Einladung des ZDF. Der Essener hatte damit schon nicht mehr gerechnet: „Ich hatte es fast verdrängt. Dann kam eine Woche vorher der Anruf.“

Am 15. März war es dann soweit: Justin sollte in der Fernsehsendung auftreten. Für das Wochenende hatte er eigentlich andere Pläne mit seiner Freundin: „Wir wollten an die Ostsee, mussten kurzzeitig umdisponieren und haben es mit einem Kurztrip an die Mosel verbunden.“ Vorher dann der Abstecher zum ZDF nach Mainz.

Persönlicher Austausch mit Bayern-Star Kimmich

Umso aufregender machte den Abend für den SFN-Traumtorschützen der Talk-Gast der Sendung: Bayern-Star und Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich. Die Sendung drehte sich um dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern.

„Das wusste ich anfangs gar nicht. Erst nach seiner Vertragsverlängerung bei Bayern wurde veröffentlicht, dass er zu Gast sein würde“, erzählt Barke. „Theoretisch hätte dort jeder Sportler sein können. Für mich als Fußballfan war es natürlich nochmal etwas ganz Besonderes, dass der Kapitän der Nationalmannschaft da war“, freut sich der Essener.

Bereits vor der Sendung reichte die Zeit für einen Plausch mit dem Stargast, wie Barke erzählt: „Wir saßen zusammen im Backstage und konnten uns etwas unterhalten. Er hat mich gefragt, wo ich herkomme und wie ich es in die Sendung geschafft habe. Auf dem Platz ist er nicht bei jedem beliebt, aber als Mensch ist er einfach super nett und sympathisch. Es war total auf Augenhöhe.“

Übung zahlt sich aus: SFN-Spieler siegt an der Torwand gegen Joshua Kimmich

Die Sendung verfolgte der Essener dann zunächst aus dem Publikum, ehe er am Ende der Sendung zum Towand-Duell auf die Bühne geholt wurde. Und dort machte er eine gute Figur: Während dem Bayernprofi kein Treffer an der Torwand gelang, versenkte Barke einmal rechts unten und einmal links oben.

„Ich durfte vorher an der Torwand üben. Das hat mir geholfen. Ich glaube Joshua Kimmich hatte dafür keine Zeit“, relativiert der SFN-Angreifer, der für den Sieg an der Torwand nicht nur einen 1000€-Mediamarkt-Gutschein bekam, sondern sich auch für das Jahresfinale im Sommer qualifizierte. Dort geht es um ein Aktienvermögen in Höhe von 25.000 Euro. Kein Grund für Barke aber, um Extraschichten an der Torwand einzulegen. „Ich denke nicht, dass das was bringt. Den Dreh habe ich auch so raus, es ist entscheidend, dass der Ball etwas aufspringt.“