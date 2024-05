Die Sportfreunde Hamborn 07 feierten am vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein einen 3:1-Erfolg über Germania Ratingen. Dennoch ist ihr Schicksal nicht abzuwenden.

Der Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein entwickelte sich in den vergangenen Wochen zum Albtraum für die Sportfreunde Hamborn 07. Nach zwei Pleiten gegen die direkte Konkurrenz (0:4 gegen Frintrop und 3:4 gegen den Mülheimer FC 97) rückte der Klassenerhalt in weite Ferne.

An den letzten beiden Spieltagen der Saison mussten jeweils drei Punkte her. Gegen Germania Ratingen 04/19 zeigten die Hamborner Löwen einen sehr starken Auftritt und schossen die Gäste aus Ratingen mit 3:1 aus der heimischen MiRO Sportarena - doch das sollte am Ende nichts bringen.

Joel Bayram brachte die Hausherren bereits früh per Lupfer in Führung und hauchte den Löwen neue Hoffnung ein. Denzel-Kwaku Kwakye Tawiah (63.) und Pascal Spors (77.) erhöhten auf 3:0 für die Hausherren. Der Treffer von Ali Hassan Hammoud war am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Marcel Stenzel, Trainer der Hamborner, war im Nachgang an die Partie durchaus zufrieden und lobte die Einstellung seiner Schützlinge: "Die Mannschaft hat sich absolut diszipliniert und kompakt gezeigt. Selbstverständlich hat Ratingen ihre spielerischen Mittel, davon wussten wir und waren dementsprechend vorbereitet."

Insbesondere das Umschaltspiel der Hamborner lief am besagten Sonntag perfekt. "Wir haben es wirklich stark verteidigt, haben anschließend in den richtigen Momenten umgeschaltet und auch die Tore gemacht", so der 32-Jährige.

Die Statistik zum Spiel: Hamborn 07: Fauseweh - Bayram (82. Ergün), Bennmann, Britscho, Götze, Wichert (74. Schmitt) - Fuhrmann (32. Roth), Krystofiak, Serdar - Spors (88. El Moumen), Menke (59. Tawiah) Ratingen: Ljubic - Baum (63. Potzler), Henrichs (63. Paura), Nesseler - Ari (59. Hammoud), Demircan, Ilbay, Klefisch - Lamidi (72. Sivevski), Ramirez, Touloupis (76. Merzagua) Tore: 1:0 Bayram (4.), 2:0 Tawiah (63.), 3:0 Spors (77.), 3:1 Hammoud (79.) Gelbe Karten: Spors, Ergün - Henrichs, Klefisch Schiedsrichter: Thibaut Scheer

Besonders auffallend war, wie ideenlos die Gäste aus Ratingen wirkten. Hamborn hat es ihnen brutal schwer gemacht und der erarbeitete Matchplan des Trainerteams schien völlig aufzugehen. Das unterstrich Stenzel ebenfalls nach Abpfiff: "Von der taktischen Ausrichtung her war es ähnlich wie gegen Mülheim. Wir haben auf Ballverluste spekuliert und wollten dadurch Akzente setzen - das war auf jeden Fall erfolgreich."

Durch den Punktgewinn von DJK Adler Union Frintrop im Parallelspiel gegen den 1. FC Kleve und dem späten Ausgleichstreffer des Mülheimer FC 97 gegen den SC St. Tönis hat sich das Schicksal der Hamborner allerdings erübrigt. Hamborn 07 muss den Gang in die Landesliga antreten.

Die Sportfreunde Hamborn 07 gastieren am letzten Spieltag der Saison am Schetters Busch bei der Spielvereinigung Schonnebeck - ihr vorerst letztes Spiel in der Oberliga Niederrhein. Germania Ratingen schließt die Spielzeit 23/24 zu Hause gegen den SC St. Tönis ab.