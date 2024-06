1860 München: Spannende Wahl wurde zur Klatsche für Investor Ismaik

Bei 1860 München stand eine spannende Wahl an, die verriet, ob die Mitglieder den Weg von Investor Hasan Ismaik gehen wollen oder nicht. Ein langer Abend brachte eine klare Entscheidung.

Beim TSV 1860 München stand am Sonntag eine mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung an. Weil zum Beispiel der Verwaltungsrat (neun Mitglieder, 24 Kandidaten standen zur Verfügung) gewählt wurde, der den Kurs des Vereins in den kommenden Jahren gestalten wird. Denn der Verwaltungsrat schlägt das Präsidium vor und kontrolliert dieses.

Zum ersten Mal bei einer Mitgliederversammlung vor Ort: Investor Hasan Ismaik, der zuvor schon zahlreiche Termine wahrgenommen hat, um die Leute von dem Bündnis zu überzeugen, das er im Amt sehen möchte.

Bisher ist der Verein arg zerstritten. Auf der einen Seite Ismaik und seine Befürworter, auf der anderen die Gegner, die den Investor aus dem Verein haben wollen.

Kurz vor dem Termin stellte Ismaik einen Sechs-Punkte-Plan vor, mit dem er die "Löwen" in drei Jahren in die 2. Bundesliga bringen will. Das Kernvorhaben: Genussscheine in Höhe von 15 Millionen Euro sollen platziert werden.

Und man merkte, wie sehr der Termin polarisiert. Weit über 2000 Mitglieder waren vor Ort, mehr waren es nie. Und die warteten vor allem mit Spannung auf den Tagesordnungspunkt 13, bei dem der Verwaltungsrat gewählt wurde.

Die Frage lautete: Bekommt Ismaik seine Kandidaten durch? Oder gab es das Votum der Mitglieder, das den aktuellen Kurs bestätigen sollte. Auf die Antwort musste man lange warten. Denn die Veranstaltung entwickelte sich zu einem Tagesprogramm.

Am Abend stand dann nach einer langen Auszählung das fest, was sich bei der Wahl der Vizepräsidenten Karl-Christian Bay und Norbert Steppe angedeutet hatte. Der aktuelle Kurs wurde bestätigt, Ismaik musste eine Klatsche ertragen. Keiner seiner Kandidaten wurde gewählt.

Das Ergebnis nach Informationen der "AZ": Keiner der Kandidaten gehört zu Ismaiks "BündnisZukunft1860"

Christian Dierl (1387 Stimmen)

Nicolai Walch (1281)

Sascha Königsberg (1254 )

Sebastian Seeböck (1254 )

Beatrix Zurek (1254 )

Robert von Bennigsen (1211)

Markus Drees (1196)

Franz-Josef Obermüller (1192)

Gerhard Mayer (1170)