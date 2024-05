Sportlich ging es bei Ratingen 04/19 zuletzt bergab. Nun gibt es gute Nachrichten, denn der Oberligist hat einen neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt.

Am 29. April 2024 trat Martin Hasenpflug nach einer sportlichen Talfahrt von seinem Traineramt bei Niederrhein-Oberligist Ratingen 04/19 zurück. Der Sportliche Leiter Frank Zilles übernahm interimsweise bis zum Saisonende.

Vor dem letzten Spieltag gegen den SC St. Tönis wurde einen Nachfolger für Hasenpflug gefunden: Christian Dorda übernimmt ab dem 1. Juli 2024 die Cheftrainerrolle. Der 35-jährige B-Lizenz-Inhaber war zuletzt Co-Trainer der SSVg Velbert unter Dimitrios Pappas und ist mit dem Team in der vergangenen Saison in die Regionalliga West aufgestiegen. Das Duo wurde im Februar beim damaligen Tabellenschlusslicht freigestellt.

Gemeinsam mit Zilles wird Dorda ab sofort die Kaderplanung für die kommende Spielzeit vorantreiben. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem jungen, ambitionierten Trainer, der zum jetzigen Zeitpunkt auch noch Einfluss auf den Kader der neuen Saison nehmen kann", gaben 04/19-Präsident Jens Stieghorst und sein Stellvertreter Michael Schneider über die Vereinskanäle zu Protokoll.

Für den 35-jährigen Ex-Profi ist es der erste Posten als Cheftrainer. Der frühere Linksverteidiger, der in Deutschland für Borussia Mönchengladbach, Greuther Fürth, Hansa Rostock und KFC Uerdingen auflief, beendete 2022 seine Karriere. In seiner Laufbahn absolvierte er unter anderem sieben Bundesliga-Spiele und 142 Partien in der 3. Liga, in denen er vier Tore und elf Vorlagen produzierte. Auch in den Niederlanden und in Belgien war Dorda aktiv.

Über Ratingen 04/19 sagte der neue Coach gegenüber "FuPa Westfalen": "Das ist ein sehr, sehr guter Verein mit sehr guten Bedingungen in der Oberliga. Ratingen ist sicher keine graue Maus mehr, sondern gehört schon zum engeren Kreis der Mannschaften, die nach oben schielen. Dafür ist aber Konstanz wichtig und Fehler zu vermeiden."

Konstanz wurde in dieser Saison schmerzlich vermisst bei den Ratingern. Nach einer sehr starken Hinserie beantragte der Verein sogar die Regionalligalizenz. Es folgte jedoch ein sportlicher Absturz in der Rückrunde und die Aufstiegsträume endeten. Zuletzt verlor Ratingen 1:3 beim Absteiger Sportfreunde Hamborn und rutschte auf Rang sieben ab.