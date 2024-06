Der MSV Duisburg hat schon mehr als ein Dutzend Zugänge präsentiert und eine handvoll Spieler aus der vergangenen Saison haben auch verlängert. Dieser Stürmer wird dies nicht tun.

Nach der Verpflichtung von Malek Fakhro (1. FC Bocholt) und Gerrit Wegkamp (Preußen Münster) hat der MSV Duisburg für die Saison 2024/2025 zwei erfahrene Stürmer in seinem Kader, die auch schon ihre Regionalliga-Tauglichkeit nachgewiesen haben.

Einer, der bisher nur sechs Drittliga-Kurzeinsätze (kein Tor) verbuchte, dafür aber in der U19-Bundesliga zu den Besten seiner Zunft gehörte, ist Kaan Inanoglu.

Wie RevierSport erfuhr, hatte Duisburgs Kaderplaner Chris Schmoldt mit Inanoglu und seinem Berater Gespräche über eine Zukunft an der Westender Straße gesprochen. Doch nun ist klar: Der MSV hat das Tauziehen um das 18-jährige Sturm-Juwel verloren.

Zu Wochenbeginn wird Inanoglu nach RevierSport-Informationen bei einer U23-Mannschaft vorgestellt, dessen Profis in der Bundesliga spielen und die Reserve in der Regionalliga aktiv ist. Vorweg: Es wird aber kein zukünftiger MSV-Konkurrent aus der West-Staffel sein.

Inanoglu wechselte erst im Sommer 2023 von der College-Mannschaft Boston Bolts nach Duisburg und konnte in der U19 auf Anhieb überzeugen. Am 4. November 2023 gelang ihm beim 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, späterer Vize-Meister und Vize-Pokalsieger in der U19-Saison 2023/2024, ein Dreierpack. Danach flatterten die Angebote für Inanoglu ins Haus. Er wurde türkischer U19-Nationalspieler und erhält in der kommenden Woche einen Profivertrag bei einem Bundesligisten, wo er zunächst für das U23-Team spielen wird.

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein, Uzelac

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek, Wegkamp

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink