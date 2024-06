Seine Zahlen sind für einen Absteiger sicherlich achtbar, dennoch hätte sich Vedad Music seine Zeit bei den Sportfreunden Hamborn anders vorgestellt. Nun geht es anderswo weiter.

Vedad Music wird den Weg der Sportfreunde Hamborn 07 zurück in die Landesliga Niederrhein nicht mitgehen. Das machte Niederrhein-Oberligist Union Nettetal publik, der den Transfer des 21 Jahre alten Stürmers verkündete.

"Nach den Abgängen von Leon Falter und Ilyas Vöpel haben wir nach zwei neuen Angreifern gesucht, die zu uns passen. Vedad bringt Körperlichkeit, Dynamik und Technik mit. Wir sind davon überzeugt, dass Vedad und Luca Dorsch sehr gut zu uns passen und uns weiterhelfen. Wir geben den Jungs alle Zeit, sich bei uns einzugewöhnen und freuen uns auf frischen Wind in unserem Sturm", sagte Union-Coach Andreas Schwan.

Gelernt hat Music unter anderem beim FC Schalke 04. Nach Stationen bei der SG Essen Schönebeck und in der Jugend von Fortuna Düsseldorf schloss er sich im Sommer 2019 der königsblauen U17 an. Zwei Jahre blieb er am Berger Feld, spielte auch in der U19 unter Norbert Elgert. Im Sommer 2021 wurde er dann aber vereinslos.

In seiner ersten Saison in der B-Junioren-Bundesliga bei Trainer Frank Fahrenhorst vor allem ein Mann für die Bank (vier Tore bei 15 Einsätzen), während er im darauffolgenden Jahr in der Corona-Mini-Saison in der A-Junioren-Bundesliga (nur vier Partien fanden statt) bei Schalkes U-19-Trainer Norbert Elgert gar keine Rolle spielte.

Nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit ging es beim SV Schermbeck weiter, es folgten der FSV Duisburg und die Sportfreunde Hamborn, für die er in der abgelaufenen Saison 28 Spiele absolvierte und dreimal traf.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SC Union Nettetal. Von Anfang an habe ich mich gut mit dem gesamten Trainerteam verstanden. Sportlich als auch menschlich passen das Konzept und die Idee des Vereins perfekt zu mir. Ich blicke voller Vorfreude dem neuen Kapitel entgegen und kann es kaum erwarten", kommentierte der 21-Jährige seine neue Aufgabe.

Zuvor hatte Nettetal bereits den niederländischen Mittelfeldmann Jesse Probst verpflichtet. Für Probst ist es die erste Spielerstation in Deutschland. Nach Stationen bei FC in ‘t Ven und Venlosche Boys schloss er sich 2016 VVV Venlo an, wo er in der Jugend bis zur U21 ausgebildet wurde. Im Sommer 2021 zog es ihn weiter in die U21 des niederländischen Profiklubs MVV Maastricht, von wo aus er im Sommer 2022 zum SV Venray wechselte.