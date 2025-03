Der SC Union Nettetal wollte den MSV im Niederrheinpokal-Halbfinale ärgern und solange wie möglich dagegenhalten. Doch der Oberligist hatte keine Chance gegen die Zebras.

Der SC Union Nettetal reiste am Samstag als klarer Underdog nach Duisburg zum Niederrheinpokal-Halbfinale. Der Tabellenführer der Regionalliga West empfing den abstiegsgefährdeten SC Union in der Schauinsland-Reisen-Arena vor 10.745 Zuschauern.

Für Union-Trainer Kemal Kuc war es ein Spiel der besonderen Art. "Es war toll für uns, bei so einem großen Verein, in so einem Stadion und vor knapp zehntausend zu spielen", blickt der Cheftrainer des SC auf das Halbfinale zurück.

Trotz der deutlichen 0:7-Klatsche wirkte Kuc keineswegs enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft. "Erst einmal muss ich dem MSV zum Einzug ins Finale gratulieren. Wir wussten um die Qualität dieser Mannschaft und haben es zu Beginn etwas zu naiv verteidigt und uns dann die frühen Tore gefangen. Insgesamt war das hohe Ergebnis verdient", sagt der 45-Jährige zum Spiel.





Warum das Ergebnis so deutlich ausfiel, kann Unions Übungsleiter erklären: "Man merkt einfach den Klassenunterschied. Alles ist schneller. Wir wollten in den ersten 20 Metern keine Fehler machen, aber das ist uns leider nicht gelungen."

In der Pressekonferenz nach dem Spiel verlor Kuc auch noch positive Worte in Richtung MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch und seiner Mannschaft: "Ich wünsche dem MSV alles Gute in der Regionalliga und nur das Beste für die Zukunft." Also trotz des harten Ergebnisses ein versöhnliches Ende zwischen den beiden Coaches.

Blick jetzt auf Abstiegskampf in der Oberliga

Als Siebzehnter und somit Vorletzter der Oberliga Niederrhein stehen für Union Nettetal mit Trainer Kemal Kuc harte Wochen an. Noch elf Spiele hat Union vor sich in der laufenden Saison. Auf das rettende Ufer sind es aktuell noch sieben Punkte Rückstand. Der Klassenerhalt ist also mehr als eine harte Aufgabe. Besonders, wenn man bedenkt, dass der SC Union in den letzten 14 Spielen nicht gewinnen konnte.

Besser werden soll es im nächsten Spiel der Oberliga Niederrhein, welches am kommenden Mittwoch (26. März, 20 Uhr) auf die Nettetaler zukommt. Der Gegner: VfB Homberg, ein Verein, der noch den Aufstieg schaffen kann. Die Zeichen stehen also nicht optimal, doch irgendwann muss Union wieder mal einen Dreier einfahren, um dem Klassenerhalt wieder näher zu kommen.