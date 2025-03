Der MSV Duisburg folgt Rot-Weiss Essen ins Finale des Niederrheinpokals. Der Regionalliga-Spitzenreiter machte kurzen Prozess mit dem Oberliga-Abstiegskandidaten Union Nettetal.

Der Gegner von Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal-Finale steht fest: Mit 7:0 (3:0) besiegte der MSV Duisburg im zweiten Halbfinale Union Nettetal und zog ohne Probleme ins Endspiel ein. Es kommt damit zur Neuauflage des Finals der Saison 2016/17, als der MSV mit 2:0 gewann und sich letztmals zum Verbandspokalsieger krönte.

Der Klassenunterschied zwischen dem Spitzenreiter der Regionalliga West und dem Vorletzten der Oberliga Niederrhein war von Beginn an offensichtlich. Die Zebras legten vor heimischer Kulisse los wie die Feuerwehr: Erst brachte Thilo Töpken (6.) Duisburg in Front, dann legten Jakob Bookjans (10.) und Max Dittgen (11.) blitzschnell nach.

3:0 nach etwas mehr als zehn Minuten für den haushohen Favoriten - die Chancen auf eine Überraschung waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein absolutes Minimum gesunken. Nach den ersten 15 Minuten, die die Gäste komplett verschlafen hatten, kamen sie zwar etwas besser in die Partie, der MSV blieb dennoch die klar spielbestimmende Mannschaft.

Niklas Götte (22.) hatte nach einem Freistoß die beste Gelegenheit für Nettetal, Tobias Fleckstein blockte in höchster Not. Bookjans verpasste in der 26. Spielminute den vierten Duisburger Treffer, sein Schuss auf Höhe des Sechzehners rollte knapp am Kasten vorbei.

MSV: Braune - Bitter, Hahn (58. Montag), Fleckstein, Göckan (58. Coskun) - Dittgen (58. Tugbenyo), Michelbrink (58. Meuer), Egerer, Bookjans, Sussek (79. Zahmel) - Töpken Braune - Bitter, Hahn (58. Montag), Fleckstein, Göckan (58. Coskun) - Dittgen (58. Tugbenyo), Michelbrink (58. Meuer), Egerer, Bookjans, Sussek (79. Zahmel) - Töpken Nettetal: Kaltak - Drca, Schnellhammer, Heise (66. Bügler), Götte - Baek (46. Timmerberg), Köhler (80. Istrefi), Winkens (57. Zitzen), Bajraktari - Gergorec, Alaisame (72. Dorsch) Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski Tore: 1:0 Töpken (6.), 2:0 Bookjans (10.), 3:0 Dittgen (11.), 4:0 Töpken (48.), 5:0 Meuer (74.), 6:0 Zahmel (79.), 7:0 Coskun (85.) Zuschauer: 10.745

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war der Drops dann endgültig gelutscht. Dittgen zog von rechts in die Mitte und spielte auf Mert Göckan. Der leitete weiter auf Töpken, der den Ball platziert unten rechts im Tor unterbringen konnte und seinen Doppelpack schnürte (48.) - 4:0 für die Zebras.

Die Elf von Trainer Dietmar Hirsch zeigte auch danach viel Spielfreude und kreierte weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Eine davon nutzte der eingewechselte Steffen Meuer, der nach Vorlage von Bookjans zum 5:0 einschob (74.). Das halbe Dutzend voll machte Jannik Zahmel, der in seinem ersten Einsatz für den MSV nach langer Leidenszeit einen Foulelfmeter verwandelte, nachdem Can Coskun regelwidrig gestoppt wurde (79.).

Coskun trug sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein. Der Linksverteidiger zirkelte in der 85. Minute einen Freistoß wunderschön in den Winkel zum 7:0-Endstand.

In der kommenden Woche geht es für beide Teams wieder in der Liga um Punkte. Der MSV Duisburg ist am Samstag (29. März, 14 Uhr) zu Gast beim SV Rödinghausen, für Union Nettetal steht bereits am Mittwoch (26. März, 20 Uhr) ein schwieriges Auswärtsspiel beim VfB Homberg an.