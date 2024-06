Ben Heuser wird nach seiner Leihe zum FC Cosmos Koblenz nicht zu Rot-Weiss Essen zurückkehren. Der 20-Jährige wechselt zur U23 des VfL Bochum.

Noch Anfang Mai hatte Christoph Dabrowski mit Blick auf die Personalie Ben Heuser erklärt: "Er hat noch Vertrag bei uns. Aber es ist offen, wie es weitergehen wird. Darüber diskutieren wir noch." Nun ist die Diskussion beendet und eine Entscheidung gefallen. Der ursprünglich bis 2025 gültige Vertrag des 20-jährigen Linksaußen wurde vorzeitig aufgelöst.

"Ben Heuser hat sich in Koblenz sehr ordentlich entwickelt, muss in seinem Alter aber weiter Spielzeit sammeln", erklärte Essens Direktor Profifußball Marcus Steegmann mit Blick auf die vergangene Saison, in der Heuser auf Leihbasis in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für den FC Cosmos Koblenz auflief und dort fünf Tore sowie neun Vorlagen in 33 Liga-Einsätzen beisteuerte.

Weil man ihm die nötige Spielzeit in Essen nicht bieten könne, sei man "gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass es für ihn nun der richtige Schritt ist, seine Entwicklung bei einem anderen Verein voranzutreiben."

Elfter externer Neuzugang für die VfL-U23

Und dieser andere Verein steht bereits fest: Heuser wird in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Westfalen für die U23 des VfL Bochum auflaufen. "Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe in Bochum und für seinen gesamten Karriereweg viel Erfolg", verabschiedete Steegmann den ehemaligen U19-Nationalspieler der Schweiz (ein Einsatz). Insgesamt blickt Heuser in Essen auf drei Einsätze für die Profis - jeweils im Niederrheinpokal - zurück, in denen ihm eine Torvorlage gelang.

Der Kader der neuen Bochumer U23 nimmt damit weiter Form an. Heuser ist bereits der elfte externe Neuzugang für die Zweitvertretung. Zuvor wechselten Dennis Grote (37, Preußen Münster), Lars Holtkamp (22, SV Lippstadt), Niklas Lübcke (24, SG Wattenscheid), Benjamin Dreca (21, TSV Sasel), Semin Kojic (19, ASC 09 Dortmund), Nico Pulver (25, SpVgg Erkenschwick), Tolga Özdemir (22, Sportfreunde Lotte), Keleb Nwubani (21, Preußen Münster II), Daniel Hülsenbusch (19, Borussia Mönchengladbach U19) und Stevan Tasic (18, MSV Duisburg U19) nach Bochum.