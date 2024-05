Auf der einen Seite kämpft Rot-Weiss Essen um die 2. Bundesliga, auf der anderen Seite kämpfen viele RWE-Spieler noch um neue Verträge. Das ist der Stand.

Wenn der Mai erreicht ist, werden auch die Kaderplanungen der Vereine immer intensiver. So auch bei Rot-Weiss Essen.

Bisher wurden erst wenige finale Entscheidungen getroffen, da auch noch nicht abschließend geklärt ist, in welcher Liga RWE denn in der Saison 2024/25 überhaupt spielt.

Klar ist bisher nur: Marvin Obuz muss nach seiner Leihe zurück zum 1. FC Köln und Fabian Rüth wird keinen neuen Vertrag bekommen. Bei den Zugängen wurde Tom Moustier (Hannover II) präsentiert, zudem erhielt U19-Talent Gianluca Swajkowski einen Profivertrag.

Auf der Pressekonferenz vor dem RWE-Spiel am Samstag (16:30 Uhr) konfrontierte RS RWE-Trainer Christoph Dabrowski mit einigen Fragen bezüglich noch offener und nicht klar kommunizierter Themen. Er nahm sehr offen Stellung dazu.

Christoph Dabrowski über...

... mögliche Verlängerungen von Felix Götze und Cedric Harenbrock, die eigentlich in diesen Tagen eine Entscheidung bezüglich ihrer Zukunft treffen sollten: "Mir ist es extrem wichtig, dass die beiden in den kommenden Wochen mit einer Leichtigkeit dabei sind. Als Verein machen wir unsere Hausaufgaben im Hintergrund. Wir haben einen klaren Plan, den wir verfolgen. Wenn etwas eventuell zu lange dauert, dann kann es sein, dass eine Tür zu ist."

... Leihspieler Ben Heuser, der zum Oberligisten FC Cosmos ausgeliehen ist, dort in 29 Partien zwölf Scorerpunkte sammeln konnte: "Er hat noch Vertrag bei uns. Aber es ist offen, wie es weitergehen wird. Darüber diskutieren wir noch."

... die Chance, dass neben Swajkowski weitere U19-Talente aus der eigenen Jugend einen Profivertrag bekommen könnten: "Für den Moment haben wir uns für Gianluca entschieden. Er hat Potenzial, wer noch folgt, steht nicht fest. Es geht auch um die Liga, in der wir spielen, zudem um das Budget, das uns zur Verfügung steht."

... Björn Rother: "Wir haben ein offenes Gespräch geführt und ihm gesagt, dass wir uns auf seiner Position mit einem jüngeren Spieler neu aufstellen wollen."

... Ron Berlinski: "Wir planen mit Leonardo Vonic und Moussa Doumbouya, zudem wollen wir einen dritten Angreifer verpflichten. Dann wird es schwierig mit einem Vertrag für Ron. Aber im Fußball kann sich vieles auch schnell ändern."

... Isaiah Young: "Diese Personalie ist noch offen."

... Nils Kaiser, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty: "Sie haben derzeit die Chance, sich für einen Vertrag zu zeigen. Die Tür war nie zu. Wir müssen am Ende schauen, was das Budget hergibt. Auch die Teilnahme am DFB-Pokal wird wichtig sein. Wir haben ihnen jetzt eine Plattform gegeben, die sie nutzen können. Ob für eine Zukunft bei RWE oder woanders, das wird sich zeigen."