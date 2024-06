Der MSV Duisburg war bis dato äußerst fleißig auf dem Transfermarkt. 20 Spieler umfasst mittlerweile der Kader, doch wenn es nach Trainer Dietmar Hirsch geht, geschieht noch etwas.

Es war vor wenigen Wochen noch wirklich nicht zu erwarten, dass der MSV Duisburg zum Trainingsauftakt am 17. Juni mit 19 Mann aufschlägt. Die Kaderplaner um Michael Preetz waren zuletzt rund um die Uhr umtriebig auf dem Transfermarkt.

Dietmar Hirsch, der zwar erst zwei Wochen offiziell im Amt bei den Zebras ist, war bereits komplett mit in die Kaderplanung mit eingebunden. "Bei meiner Unterschrift waren die Gespräche mit Alexander Hahn bereits sehr weit fortgeschritten, aber bei allen anderen war ich komplett mit dabei. Es war ein echt tolles Zusammenspiel. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Spielern, die aktuell anwesend sind und das ist das Ergebnis von der Gruppe, die dafür verantwortlich waren."

Statements, die Hirsch während seines Urlaubs machen musste, haben nun ein Ende. Der Trainer ging am 17. Juni ran an sein Handwerk - mit ganzen 19 Spielern. Mit Kevin Kunz kam am selbigen Tag noch ein zweiter Torhüter und damit Kadermitglied Nummer 20 dazu.

Noch soll es das nicht gewesen sein, was die Transferaktivitäten des Meidericher Spielvereins betrifft. Hirsch hat ganz genaue Vorstellungen davon, was er sich noch wünscht: "Ein dritter Torhüter wäre noch optimal. Stell dir nur mal vor, wir fahren nur mit zwei Torhütern ins Trainingslager, weil der U19-Mann nicht kann und nach ein, zwei Tagen verletzt sich einer. Wie willst du dann trainieren? Daher gucken wir mal und wir sind auch schon in Gesprächen."

Auf dem Feld soll ebenfalls nochmal Bewegung ins Spiel kommen: "Wir müssen noch ein paar U23-Spieler holen, die natürlich nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch wegen der Qualität geholt werden sollen. Ich gehe mal von zwei, drei aus, die da noch kommen. Dadurch, dass wir in den vergangenen Wochen schon richtig was Gutes zusammengestellt haben, können wir punktuell gucken. Wir haben nicht den Riesendruck, haben noch lange Zeit und können ja auch bis Ende August noch etwas tun."

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune, Kunz

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein, Uzelac

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek, Wegkamp

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster), Kevin Kunz (Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink