Trainingsauftakt in Meiderich! Der MSV Duisburg hat am Montag (17. Juni) die Vorbereitungen auf die Regionalliga-Saison aufgenommen.

Statt entspannt die Europameisterschaft zu verfolgen oder eben noch den Urlaub zu genießen, nahm der MSV Duisburg am Montag, den 17. Juni, nach kurzer Sommerpause das Training für die kommende Regionalliga-Saison auf.

Vor knapp 400 Fans begrüßte Trainer Dietmar Hirsch seinen bis dato aus 19 Mann bestehenden Kader zur ersten Einheit an der Westender Straße. Einzig und allein Joshua Bitter absolvierte nur eine lockere Laufeinheit.

Das Hauptaugenmerk des ersten Trainings lag selbstredend im Bereich der Kondition. Nach längerem Ausdauer-Test ging es dann endlich an den Ball. Ein Ansatz, den Hirsch in der Zukunft weiterhin verfolgen wird: "Wir sind fast nur auf dem Platz und spielen Fußball. Zwischendurch werden wir sicherlich mal eine Laufeinheit einstreuen, aber ansonsten haben wir den Ball am Fuß. Ich glaube daran, dass wir über intensive Spiele und Spielformen die Fitness bekommen, die wir benötigen."

Fitness ist das Stichwort, wenn der MSV in Zukunft den Hirsch-Stil auf den Platz bringen möchte. Der neue Übungsleiter der Zebras setzt auf eine dauerhaft hohe Intensität. "Heavy Metal - immer Vollgas. Ich bin nicht Schlager, sondern Heavy Metal. Der Fußball soll immer aggressiv, eklig sein. Wir wollen immer ins Pressing gehen und den Ball wieder in den eigenen Reihen haben. So beschreibt es sich am besten."

Beeindruckend waren für Hirsch und auch den ein oder anderen Spieler, in welcher Anzahl die Fans am Montagmorgen an die Westender Straße anreisten - gut 400 an der Zahl sollen es gewesen sein. Die Euphorie, die von den Fans ausgeht, war bereits in den letzten Wochen zu spüren. Nun kam der erste Beweis für die Lust an dieser Aufgabe.

"Das ist geil. Wir haben eine Verantwortung, bei diesem Verein noch einmal ganz extrem. Ich weiß, was die Fans sehen wollen und eben auch, dass sie mal eine Niederlage verzeihen. Aber du musst dir hier den Arsch aufreißen und diese Verantwortung sollten sie mitbekommen", erklärte Hirsch, der sieben Jahre lang selbst den Zebra-Dress trug.

Auch an den Spielern ist die Unterstützung nicht vorbeigegangen. "Der Franko (Uzelac, d. Red.) war eben hier und hat gesagt, hier sind ja mehr Fans beim Auftakt als in Aachen, wie geil ist das denn. Das beflügelt die Jungs und da haben die unfassbar Bock drauf und freuen sich", berichtete der 52-Jährige.

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein, Uzelac

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek, Wegkamp

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink