Der FC Schalke 04 hat Yusuf Kabadayi für ein Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Wie geht es jetzt weiter? Wir sprachen mit dem 20-Jährigen.

Vor dem letzten Heimspiel der Saison 2024/25 hat der FC Schalke 04 mit Simon Terodde und Danny Latza zwei Spieler verabschiedet, die den Verein auf jeden Fall verlassen werden. Simon Terodde wird seine Karriere beenden, bei Danny Latza ist das noch nicht klar.

Beim S04 wird es für beide nicht weitergehen. Aber was ist mit Yusuf Kabadayi? Der 20-Jährige wurde vor der Saison für ein Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Darin enthalten ist eine Kaufoption, die im Bereich um eine Million Euro liegen soll. Es gehört nun zu den kniffligen Aufgaben von Sportdirektor Marc Wilmots zu entscheiden, ob diese gezogen werden soll.

Bislang sei das noch nicht geschehen, sagte Kabadayi der FUNKE Mediengruppe nach dem 2:1-Sieg gegen Rostock. "Ich habe mit Schalke gesprochen, aber es steht noch überhaupt nichts fest. Ich weiß noch nicht, wo ich im nächsten Jahr spiele. Sie haben eine Option. Mal schauen."

Nach dem Saisonende werde er zunächst einmal zu Bayern München zurückkehren. Die Leihe von seinem Stammverein aus nach Gelsenkirchen habe sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. "Mein Anfang war etwas schwierig. Es war natürlich ein neuer Verein und eine neue Stadt. Aber nachher hat es sich gut entwickelt für mich", erklärte Kabadayi. "Nach dem Trainerwechsel lief es für mich besser. In den letzten Spielen stand ich öfter in der Startelf."

Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Diese Atmosphäre ist nicht normal. Schalke ist ja auch noch in der 2. Liga. Das ist außergewöhnlich. Yusuf Kabadayi über die Schalke-Fans

Insgesamt 22 Spiele absolvierte der Flügelstürmer in der 2. Liga für S04 und erzielte dabei vier Tore. Kabadayi ist in München geboren und hat seit der frühesten Jugend für Bayern gespielt. Er könne sich auch einen Verbleib in München vorstellen. Er besitzt dort noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. "Ja, natürlich. Ich liebe Bayern München sehr. Bayern München war meine erste Mannschaft. Meine Familie wohnt dort. Das ist ein großer Klub. Dort habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben", erklärte der U20-Nationalspieler des DFB. Ob er diesbezüglich Hoffnungen habe? "Natürlich habe ich Hoffnungen. Ich habe große Ziele. Meine ganze Familie lebt da. Warum nicht?"

Ob das für ihn angesichts der großen Konkurrenz jetzt bereits realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall habe er die Saison und vor den fantastischen Schalker Fans spielen zu dürfen, sehr genossen. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", erklärte er. "Diese Atmosphäre ist nicht normal. Schalke ist ja auch noch in der 2. Liga. Das ist außergewöhnlich." Nun ist Königsblau am Zug. Ziehen die Knappen angesichts der schwierigen Finanzlage die Option, die in etwa seinem aktuellen Marktwert entspricht - oder nicht?

Hoffnung auf EM-Teilnahme mit der Türkei

Eine andere Entscheidung hat Kabadayi aber bereits für sich getroffen. Im Seniorenbereich will er für die türkische Nationalmannschaft auflaufen, wenn diese ihn einlädt - und nicht für den DFB. Er hat sogar noch Hoffnungen, auf den EM-Zug aufzuspringen.

"Ich habe mich bereits mit Hamit Altintop ausgetauscht. Wir hatten ein gutes Gespräch", sagte Kabadayi, der einen türkischen und einen deutschen Pass besitzt. Was genau werde, wisse er noch nicht. Aber für ihn steht fest: "Wenn die mich zu den Europameisterschaften rufen, dann gehe ich dorthin." Bis zur U16 hatte Kabadayi bereits für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Seit der U18 spielt er für den DFB.