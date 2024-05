Cedric Brunner richtet sich mit emotionalen Abschiedsworten an die Schalker. Fans von zwei Vereinen buhlen bereits um den Verteidiger.

Ein Abschiedsspiel war Cedric Brunner im Trikot von Schalke 04 nicht mehr vergönnt. Bei der 0:2-Niederlage in Fürth stand der 30 Jahre alte Verteidiger nicht mehr im Kader der S04-Profis, persönlich verabschieden konnte er sich dementsprechend nicht von den Anhängern. Einige Worte richtete er stattdessen per Instagram an die Fans, die er offenkundig in sein Herz geschlossen hat.

„Ihr seid in schwierigen Zeiten durch ganz Deutschland gereist und habt uns unterstützt, angefeuert und uns Mut gemacht“, schreibt der Schweizer. „Ich durfte das Herzblut, die Emotionalität und die Kraft miterleben, die diesen Verein tragen. Dieser Zusammenhalt hat mich geprägt und mein Verständnis von Leidenschaft und Treue verändert.“ Brunner sich sicher: Mit solchen Fans im Rücken kann es für Schalke 04 „nur bergauf gehen“.

Zwei Jahre trug der Rechtsverteidiger das Trikot von Schalke 04 (47 Spiele). Eine Zeit, die er als „unfassbar emotional, anstrengend, voller Höhen und Tiefen“ beschreibt. Die an die Grenzen habe ihn das Erlebte geführt. In seiner ersten Saison bei den Königsblauen war Brunner eine feste Größe, doch musste mit Schalker trotz starker Rückrunde den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Im Sommer 2023 galt er bei Schalke 04 wegen seiner soliden Leistungen dann sogar als Kandidat für den Mannschaftsrat oder sogar für das Kapitänsamt – doch die zurückliegende Zweitligasaison verlief für ihn enttäuschend. Kleinere Verletzungen bremsten Brunner immer wieder aus, ihm fehlte der Rhythmus und seine Leistungen waren nicht mehr so stabil wie noch in der Bundesliga. Zeitweise verlor er seinen Stammplatz. „Auch wenn ich die Mannschaft in der letzten Saison nicht so unterstützen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte, bin ich dennoch sehr dankbar, Teil dieses einzigartigen Clubs gewesen zu sein“, schreibt er über die vergangenen Monate.

Wie es für Cedric Brunner weitergeht, ist noch offen. Einen neuen Klub hat der Schweizer noch nicht. Doch geht es nach seinen Fans in der Kommentar-Spalte von Instagram, könnte es für ihn zurück zu einem seiner Ex-Klubs gehen. Sowohl Anhänger des FC Zürich als auch Fans von Arminia Bielefeld wünschen sich eine Rückkehr des Verteidigers. Auffällig: Auch diese Kommentare gefallen Brunner, er markierte sie mit einem Herzchen – ein Hinweis auf Wechselabsichten oder doch nur Höflichkeit? Das bleibt wohl vorerst das Geheimnis des Ex-Schalkers.