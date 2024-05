Die U17 von Borussia Dortmund ist zum achten Mal Deutscher Meister. Auch die BVB-Bosse Sebastian Kehl und Lars Ricken feierten mit.

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Endspiel hat die U17 von Borussia Dortmund die "Unbesiegbaren" von Bayer Leverkusen niedergerungen. Der entscheidende Treffer durch den erst 14-Jährigen Jan-Luca Riedl fiel in der 121. Minute. Denn wie die Profis war auch die Bayer-U17 seit Saisonbeginn ohne Niederlage geblieben.

Zuvor war der BVB-Nachwuchs unter den Augen von Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, dem kommenden Geschäftsführer und aktuellen Nachwuchschef- Lars Ricken und Chef-Kaderplaner Sven Mislintat bereits in der siebten Minute der Nachspielzeit der regulären Spielzeit durch einen Elfmetertor von Diego Ngambia der drohenden Niederlage entkommen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte anschließend beide Teams für den großen Fight. "Eigentlich waren die Leverkusener bei den Profis in dieser Saison dafür bekannt, dass sie die Spiele im letzten Moment noch drehen, aber wir haben das diesmal für uns genutzt", sagte Kehl. "Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Es war eine ausgeglichenes Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Gratulation auch an das gesamte Trainerteam, großartig."

Diese Spiele haben auch immer einen gewissen Charme und eine eigene Drucksituation, die sie dann aushalten müssen. Und das haben am Sonntag beide Mannschaften toll gemacht. Sebastian Kehl

Kehl betonte, dass die Spieler an diesen Extremsituationen wachsen können. "Am Ende spielen die Jungs auch um Titel. Diese Möglichkeit haben sie sich über die gesamte Saison erarbeitet" meinte der Ex-Profi. "Und diese Spiele haben auch immer einen gewissen Charme und eine eigene Drucksituation, die sie dann aushalten müssen. Und das haben am Sonntag beide Mannschaften toll gemacht."

"Wir haben nicht gut angefangen. Aber wir sind zweimal zurückgekommen. Das ist der BVB", freute sich Lars Ricken. "Das zeichnet die Mentalität einer Mannschaft aus und das die ganze Saison schon."

Ricken dachte auch an das große Ganze. "Du weißt natürlich auch, was das für Spieler und Mitarbeiter bedeutet. Warum machen wir das? Wir machen das natürlich, um die Spieler bestmöglich auszubilden, damit sie irgendwann mal im Profibereich ankommen. Und wenn wir das gut machen, dann sind solche Titelgewinne ein Stück weit Nebenprodukt aber natürlich eine totale Bestätigung für alle Mitarbeiter", erklärte der designierte Watzke-Nachfolger, der hofft, dass er in wenigen Tagen bei der U19 erneut jubeln kann. Die U17 jedenfalls hat den achten U17-Titel eingefahren und ist damit deutscher Rekordhalter.