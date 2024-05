Kenan Karaman war in dieser Saison Schalkes Lebensversicherung. Und er hat noch ein Jahr Vertrag auf Schalke. Dennoch stellt er seinen Verbleib in Frage.

Auch gegen Hansa Rostock lieferte Kenan Karaman wieder ab. Beim 2:1-Sieg gegen die Ostseestädter erzielte er das 1:0. Es war bereits sein 13. Treffer für den FC Schalke 04 in dieser Saison. Dazu kommen neun Assists. Wenn einer sagen kann, dass er in dem für die Königsblauen verkorksten Jahr abgeliefert hat, dann der 30-Jährige Türke.

Umso wichtiger wäre, dass Karaman als Teil einer Achse auch in der kommenden Saison das Trikot der Knappen trägt. Denn sein Weggang wäre nicht nur auf dem Platz ein Riesenverlust. Doch ob das so bleibt, da war sich Karaman trotz laufenden Vertrags nach dem Spiel gegen Rostock nicht sicher.

"Es war eine sehr stressige Saison. Auf dem Verein lag ein sehr hoher Druck. Es gab eine große Angst, in die 3. Liga abzusteigen. Aber wir haben es geschafft, in der Liga zu bleiben", atmete er durch. Er habe von Anfang an gesagt, dass er Verantwortung übernehmen wolle und habe sich entsprechend darauf vorbereitet. "Ich fühle mich sehr gut und bin im richtigen Alter dafür. Ich bin ein erfahrener Spieler und das spiegelt sich auf dem Rasen wider. Ich habe getan, was ich tun konnte", sagte Karaman.

Deswegen habe er auch immer noch die vage Hoffnung zur Europameisterschaft in die türkische Nationalmannschaft zurückzukehren, für die er bereits 31 Spiele bestritten hat. "Ich habe mit Vincenzo Montella noch nicht gesprochen, aber ich habe Hoffnung. Ich hoffe, dass sich die Tür zur Nationalmannschaft öffnet", erklärte der gebürtige Stuttgarter. "Ich glaube, dass ich meinen Kollegen dort helfen kann - auf dem Feld und außerhalb des Feldes. Ich hoffe, dass so eine Einladung kommt."

Wir werden entscheiden, was für mich am Besten ist. Das kann eine Mannschaft in der Türkei sein oder in einem anderen Land. Ich bin offen für alles. Kenan Karaman

Allerdings weiß er auch, dass der Fokus der türkischen Nationalmannschaft nicht unbedingt auf der 2. Bundesliga liegt. "Auch, wenn es nur in der 2. Liga war, aber es ist sehr schwer auf Schalke zu spielen, da der Druck auf die Mannschaft sehr hoch war. Ich bin mit diesem Druck fertig geworden und habe meine Leistung gebracht. Deswegen hoffe ich noch", entgegnete er. Sein letztes Länderspiel liegt allerdings inzwischen zweieinhalb Jahre zurück.

Liebäugelt er womöglich deshalb mit einem Wechsel? "Ich denke darüber nicht nach. Es ist nur noch ein Spiel. Danach werde ich mich mit meinem Manager zusammensetzen. Ich habe sowieso noch einen Vertrag über ein Jahr auf Schalke", sagte er zwar zunächst. Dann fügte er aber hinzu: "Wir werden entscheiden, was für mich am Besten ist. Das kann eine Mannschaft in der Türkei sein oder in einem anderen Land. Ich bin offen für alles."

Kenan Karaman lobt Schalker Fans

Karaman ist nun 30 Jahre alt und in der Form seines Lebens. Vielleicht kann er nochmal irgendwo einen dicken Vertrag abschließen. Aber er weiß auch, was er an Schalke hat: "Das Stadion ist immer voll. Zu jedem Heimspiel kommen 60.000 Leute. Auch auswärts kommen 10.000 bis 15.000 Fans. Das ist nichts Normales. Schalke verdient wirklich, in der 1. Liga zu spielen. Es wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn ich die Mannschaft wieder mit hochbringe. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen."

Klar ist nur für ihn: "Den Abstieg in die 3. Liga zu vermeiden, sollte nicht das Ziel von Schalke bleiben. Hoffentlich kann Schalke wieder zu den alten Zeiten zurückkehren und wir können Schalke so schnell wie möglich wieder in der 1. Liga sehen."

Klar ist auch: Mit ihm dürfte das deutlich leichter werden, als ohne ihn.