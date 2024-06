Der FC Schalke steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Aris Bayindir. Der 17-Jährige soll gleich für vier Jahre gebunden werden.

Er möchte den nächsten Schritt gehen, und nun bekommt er beim FC Schalke 04 die Gelegenheit dazu: Aris Bayindir steht unmittelbar vor dem Wechsel von RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Nach Sky-Infos sind sich die Königsblauen mit dem 17-Jährigen einig geworden, nun laufen die finalen Verhandlungen zwischen Schalke und Leipzig.

Bayindir soll einen Vertrag über vier Jahre bis 2028 unterschreiben und im zentralen Mittelfeld spielen. Zuletzt spielte er für die Leipziger U19, trainierte aber bereits bei den Profis mit, auch im Trainingslager war er dabei. Die Ablösesumme dürfte verhältnismäßig gering ausfallen, denn Bayindir ist ja noch kein Lizenzspieler. Erst Ende des Jahres (27. Dezember), wenn Bayindir volljährig wird, wandelt sich sein Kontrakt in einen Profivertrag um.

Der in Luxemburg geborene und in Deutschland aufgewachsene Bayindir kam vor zwei Jahren aus der Jugend von Hertha BSC nach Leipzig. Er spielte dort in der U17 und in der U19, kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 22 Einsätze in der Junioren-Bundesliga-Nord und sieben Partien in der europäischen Youth League. Er war U16-Nationalspieler und feierte vergangenen November sein Debüt in Deutschlands U18-Team.

Der FC Schalke hat bislang in Anton Donkor, Jannik Bachmann, Adrian Gantenbein und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann vier Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Torwart Marius Müller steht nach seinen starken Leistungen im Vorjahr vor einem Wechsel zum Bundesligisten VfL Wolfsburg. Nach Informationen dieser Redaktion plant der Klub zudem, den Vertrag mit Routinier Ralf Fährmann aufzulösen, obwohl dann eine üppige Abfindungszahlung an den 35-Jährigen fällig werden würde.

Auch Torwart Michael Langer geht, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Torjäger Simon Terodde hat seine Karriere beendet, die Zukunft der Talente Keke Topp und Assan Ouédraogo auf Schalke ist fraglich, auch ein Abgang von Kenan Karaman droht. Sportdirektor Marc Wilmots und der neue Technische Direktor Ben Manga haben noch viel zu tun. Doch der Transfersommer hat erst begonnen. Und ein deutsches Top-Talent ist in Aris Bayindir wohl schon bald da.