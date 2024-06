Neuer Stürmer für Schalke 04. Peter Remmert steht vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen. In Osnabrück hatte er zuletzt Probleme.

Der große Kaderumbau von Schalke 04 schreitet weiter voran. Nach einigen Zugängen für die Defensive stehen die Gelsenkirchener nun auch vor der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Der 18 Jahre alte Peter Remmert wird vom VfL Osnabrück zu den Königsblauen wechseln und einen Profi-Vertrag über vier Jahre unterschreiben. Ein Bericht der Bild deckt sich mit WAZ-Informationen.

Bereits in den vergangenen Tagen tauchten Bilder von Remmert vor der Schalker Geschäftsstelle in den Sozialen Medien auf. Mit einer finalen Bekanntgabe des Transfers ist in den kommenden Tagen zu rechnen.

Beim VfL Osnabrück spielte Remmert (Jahrgang 2005) bislang noch in der A-Jugend. Aufgrund von Verletzungen kam er in der zurückliegenden U19-Bundesliga-Saison allerdings nur auf elf Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen). Von seinem Potenzial scheinen die Schalker Verantwortlichen um Kaderplaner Ben Manga dennoch überzeugt zu sein.

Mit 1,93 Metern Körpergröße ist Remmert ein klassischer Mittelstürmer – und genau auf dieser Position haben die Königsblauen im Kader noch Handlungsbedarf. In Kapitän Simon Terodde (35) verlässt ein Zentrumsstürmer die Schalker definitiv, auch ein Abgang von Keke Topp (20) noch in diesem Sommer ist nicht ausgeschlossen. Für Top-Scorer Kenan Karaman (30, 13 Tore und neun Assists in der Vorsaison) will der Klub zwar „an die Schmerzgrenze“ gehen und den Vertrag verlängern, doch sicher ist ein Karaman-Verbleib längst noch nicht.

Wunderdinge sind von Peter Remmert allerdings nicht zu erwarten, denn noch verfügt der 18-Jährige über keinerlei Profi-Erfahrung. Zudem wird Schalke seine erste Station fernab der Heimat. Ob er in seinem ersten Jahr bei den Gelsenkirchenern direkt ein fester Bestandteil des Zweitliga-Kaders wird oder womöglich in der U23 oder bei einem Leih-Verein Spielpraxis im Profifußball sammelt, wird sich in der Vorbereitung zeigen, die für die Schalker am 24. Juni beginnt.