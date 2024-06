Till Schumacher hat einen neuen Verein gefunden. Der gebürtige Essener wechselt aus Österreich nach Deutschland in die 3. Liga.

DFB-Pokal-Halbfinale, Platz fünf in der 3. Liga und Saarlandpokal-Sieger - der 1. FC Saarbrücken hat eine ereignisreiche und erfolgreiche Saison hinter sich. Auch wenn es mit dem Aufstieg nicht klappte, sorgte der FCS speziell in den Pokalwettbewerben mächtig für Furore und möchte in der kommenden Spielzeit einen neuen Angriff in Richtung 2. Liga nehmen.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wurde für diese Mission ein weiterer Neuzugang vorgestellt: Till Schumacher wechselt nach Saarbrücken und hat beim ambitionierten Drittligisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Nach Phillip Menzel (Austria Klagenfurt), Maurice Multhaup (Eintracht Braunschweig), Chafik Gourichy (Thionville), Philip Fahrner (SC Freiburg II), Amine Naïfi (nach Leihe fest aus Luxemburg verpflichtet) und David Mutter (eigene U19) ist Schumacher bereits der siebte Sommerzugang.

Der 26-Jährige wechselt von Austria Klagenfurt ins Saarland und trifft dort auf seinen ehemaligen Mitspieler Phillip Menzel. Beim österreichischen Bundesligisten war Schumacher ein absoluter Leistungsträger und Dauerbrenner. In allen 32 Bundesliga-Partien stand der gebürtige Essener von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Nun kehrt der frühere deutsche Juniorennationalspieler in sein Heimatland zurück.

"Das Gesamtpaket gefällt mir in Saarbrücken. Sie haben eine große Vakanz auf der Linksverteidigerposition und dort aktuell keinen Spieler im Kader. Dazu haben sich der Sportdirektor und der Trainer extrem um mich bemüht. Das hat mir wirklich imponiert und mich beeindruckt. Ich habe mich bewusst für dieses Angebot und gegen andere Angebote entschieden. Ich denke, dass Saarbrücken wieder eine Top-Runde spielen kann", bestätigte Schumacher seinen Transfer auf RS-Nachfrage.

Der Essener Junge spielte in der Jugend acht Jahre für Rot-Weiss Essen, wechselte dann zu Borussia Dortmund, wo er erst U17-Meister wurde und später als Kapitän mit der U19 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feierte. Nach dreieinhalb Jahren in Tschechien, folgte 2021 der Schritt nach Österreich, wo sich Schumacher zu einem unumstrittenen Stammspieler entwickelte.