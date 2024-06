Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg wendet sich der Coach an die Fans. Mit einer Kampfansage im Gepäck.

In einer emotionalen Video-Botschaft beim Kurznachrichtendienst X (Vormals Twitter) hat Daniel Thioune die Fans von Fortuna Düsseldorf auf eine erfolgreiche neue Saison eingestimmt. „Unsere Reise ist noch nicht beendet“, sagte Thioune und zeigte ein handschriftliches Plakat mit den Worten. „not done yet“ (noch nicht erledigt). Das soll als klare Kampfansage der Fortuna verstanden werden, den diesmal knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg in der kommenden Spielzeit zu schaffen.

Seine Tränen nach der erst im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum verlorenen Relegation seien getrocknet. „Schmerzen - natürlich. Die Wunde - sie wird heilen. Narbe - auch die wird bleiben“, sagte Thioune und bedankte sich ausdrücklich für den Support der Anhänger während der gesamten Saison, egal ob in Heim- oder Auswärtsspielen, ob bei Erfolgen oder Niederlagen.