Der KFC Uerdingen stellt sich für die Regionalliga West auf - mit einem neuen Sportdirektor. Adalet "Atta" Güner wird die Geschicke leiten. Und es gibt weitere Pläne.

Der KFC Uerdingen hat wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel beim FC Büderich (0:1) seinen neuen Sportdirektor präsentiert. Adalet "Atta" Güner wird ab sofort verantwortlich sein. Den KFC kennt er bestens.

Schließlich ist er schon seit November 2023 als Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungsbereich tätig. Unter anderem hat er die U19 bei gerade einmal drei Punkten übernommen und sie in die Qualifikation zur Niederrheinliga geführt. Davor war er als Jugendtrainer und sportlicher Leiter beim SC Bayer 05 Uerdingen und als Stützpunkttrainer für den DFB am Niederrhein tätig.

"Adalet ist genau der richtige Mann für den Weg, den wir gehen wollen. Er bringt ein großes Netzwerk im Fußball mit und hat seine zupackende Art schon als Leiter des Nachwuchsleistungsbereiches erfolgreich unter Beweis gestellt", sagt Vorstandsmitglied Sebastian Thißen. Was mit dem nach RS-Infos gültigen Vertrag von Osman Sahan passiert? Unklar.

So weit der offizielle Teil. "Sky" hat mit weiteren Informationen nachgelegt. So soll zum einen Michél Dinzey als neuer Trainer kommen. Der 51-Jährige hat seine Spielerkarriere 2008 bei Holstein Kiel beendet und kommt auf 88 Bundesligaspiele. Aktuell ist er als Scout bei Hertha BSC tätig. Sunay Acar - RevierSport hat mehrfach von einem möglichen Vorvertrag berichtet - wäre in den Plänen der Verantwortlichen damit offenbar vom Tisch.

Und es geht noch weiter: Laut dem Portal soll eine neue Investorengruppe bereitstehen, der Deal soll kurz vor dem Abschluss sein. Die sportliche Beratung soll die Gruppe "M-Soccermanagement" übernehmen.

Und das Ziel des Ganzen? Zweit- und Drittligaspieler sollen geholt werden und die Regionalliga West nur eine Durchgangsstation sein. Laut "Sky" plant der KFC den Durchmarsch in die 3. Liga.

Wobei sich dafür noch einiges tun muss. "Was wir dieses Jahr gezeigt haben, wird da nicht reichen. Es muss Ruhe einkehren. Der Fokus muss auf dem Fußball liegen. Was schiefgelaufen ist, muss aufgearbeitet werden. Die Mannschaft war in viel zu viele Angelegenheiten involviert, die sie nichts angehen sollten", sagte Routinier Michael Blum zu RevierSport nach dem jüngsten Auswärtsspiel beim FC Büderich.