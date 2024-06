Vier Zugänge hat Rot-Weiss Essen bisher präsentiert. Mit einem aus dem neuen Quartett hat RevierSport gesprochen - im Urlaub auf Mallorca.

Tom Moustier (Hannover 96 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparaos (FC Schalke 04 II) und Tobias Kraulich (SG Dynamo Dresden): So heißen die bisherigen vier Neuzugänge von Rot-Weiss Essen für die Saison 2024/2025.

Mit dem 25-jährigen Innenverteidiger Kraulich, der aktuell mit dem zukünftigen Ludogorets-Razgrad-Torwart Hendrik Bonmann - RevierSport berichtete - auf Mallorca urlaubt, hat RevierSport gesprochen.

Tobias Kraulich, warum haben Sie sich für Rot-Weiss Essen entschieden?

Die Verantwortlichen haben sich wirklich sehr gut um mich bemüht. Ich muss sagen, dass meine Reaktion auf den ersten Anruf schon in die Richtung ´oh krass´ ging. Mir ging direkt durch den Kopf, wie wahnsinnig geil die Stimmung war, als ich in Essen gespielt habe. Von allen Seiten gibt es da immer positiven Alarm. Ich hatte bei Rot-Weiss einfach ein gutes Gefühl.

Wie ist Ihr erster Eindruck von RWE? Es heißt in der Branche schon, dass die SG Dynamo noch einmal eine Nummer größer sei - wie ist Ihre Meinung?

Von der Stadt und dem Stadion sowie den Trainingsbedingungen ist mein erster Eindruck sehr positiv. Das mit Dynamo Dresden zu vergleichen, ist schwer. Dynamo ist schon das Aushängeschild von Sachsen, von einer ganz großen Region. Essen hat hier im Ruhrgebiet, in ganz NRW natürlich eine andere Konkurrenz. Aber von der Tradition, von der Wucht her kann man beide Vereine auf jeden Fall miteinander vergleichen.

Am vergangenen Freitagmorgen bin ich dann von Mallorca nach Köln geflogen und habe mich einem Medizincheck unterzogen. Ich habe die ganzen Testungen bestanden und dann meine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Am Abend ging es dann zurück nach Mallorca. Das war ein aufregender Tag - ein bisschen wie im Film (lacht). Tobias Kraulich

Vom ersten Telefonat bis zur Unterschrift - wie verliefen denn Ihre Gespräche mit RWE?

Das erste Telefonat ging natürlich über meinen Berater. Wir haben dann gesagt, dass wir uns das auf jeden Fall mal vor Ort anschauen wollen. Das war auch die Idee von Rot-Weiss Essen. Einen Tag nach der Saison, am Sonntag, bin ich dann nach Essen gefahren. Ich habe mir alles angeschaut und hatte auch sehr gute Gespräche mit dem Trainer. Am Montag, um 4.30 Uhr, bin ich dann in den Urlaub geflogen. Das war schon stressig. Aber ich habe dann über den Berater mein Go gegeben. Am vergangenen Freitagmorgen bin ich dann von Mallorca nach Köln geflogen und habe mich einem Medizincheck unterzogen. Ich habe die ganzen Testungen bestanden und dann meine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Am Abend ging es dann zurück nach Mallorca. Das war ein aufregender Tag - ein bisschen wie im Film (lacht).

Aus Ihrer Zeit in Würzburg kennen Sie ja noch Hendrik Bonmann - ein echter Rot-Weisser. Haben Sie auch mit ihm über RWE gesprochen?

Ja, Hendrik Bonmann ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er hat mir Rot-Weiss Essen sehr ans Herz gelegt. Er hat von den Fans und vom Verein geschwärmt. Und er hat auch gesagt, dass die Stadt absolut schöne Ecken hat. Er hat mir auch schon ein paar Tipps für die Wohnungssuche gegeben. Da bin ich ihm dankbar.

Dynamo hat den Aufstieg verpasst, RWE auch. Was geht denn in der neuen Saison für Sie und Ihre neuen rot-weissen Mannschaftskollegen? Erwarten Sie einen Angriff auf die ersten drei Plätze?

Es wollen jedes Jahr viele Vereine um den Aufstieg spielen. Wenn ich mir das so anschaue, dann sind da auch viele Vereine dabei, die die Qualität dafür auf den Platz bringen können. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass Rot-Weiss Essen ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wird. Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass wir eine top Saison spielen.

Sie sollen Felix Götze ersetzen. Auf was für einen Innenverteidiger-Spielertypen dürfen sich die Essener Fans freuen?

Felix Götze hat eine starke Saison gespielt. Ich bin kein Freund von dem Wort ersetzen. Er ist Rechts-, ich Linksfuß. Wir sind schon etwas andere Spielertypen. Ich versuche durch meine Ruhe und Ausstrahlung der Mannschaft Sicherheit zu verleihen. Ich sage immer, wenn es hinten hektisch ist, dann ist es überall hektisch. Zudem bin ich auch physisch ganz gut dabei. Ich passe aufgrund meiner spielerischen Lösungen schon sehr gut ins RWE-System.

Vielleicht werden Sie ja schon bald mit Jakob Lewald in Essen verteidigen. Würden Sie sich über eine Zusammenkunft bei Rot-Weiss freuen?

Ja, ich habe mit Jakob Lewald zusammengespielt und das hat auch sehr, gut funktioniert. Er ist ein guter Junge. Aber ich weiß nicht, wie da der Verhandlungsstand ist. Da muss man andere Leute fragen (lacht). Aber RWE hat auch schon so gute Innenverteidiger.

Viele Spiele haben Sie im Jahr 2024 nicht gemacht. Können Sie alle Fans beruhigen, dass Sie fit beim Trainingsauftakt erscheinen?

Das war jetzt keine schwere Verletzung - auf gar keinen Fall. Es ist in der Genesungsphase einfach einiges schief gelaufen, was aber auch intern bleiben sollte. Aber alle behandelnden Ärzte habe mir grünes Licht erteilt. Vielleicht werden mir beim Auftakt noch ein paar Körner fehlen, aber das werde ich aufholen. Ich will möglichst ohne Verletzung durch die Saison kommen und so viele Spiele wie möglich absolvieren.

Tobias Kraulich in Zahlen Würzburger Kickers: 56 Spiele, vier Tore, eine Vorlage 1. FC Nürnberg II: 55 Spiele, vier Tore, keine Vorlage SV Meppen: 26 Spiele, ein Tor, keine Vorlage SG Dynamo Dresden: 14 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Rot-Weiß Erfurt: 9 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Wie werden Sie die Tage und Wochen bis zum Trainingsstart verbringen?

Aktuell befinde ich mich im Urlaub auf Mallorca. Wir sind noch eine Woche mit einigen Jungs hier. Wir machen Urlaub, aber trainieren auch viel. Morgens sind wir oft im Fitnessraum und am Nachmittag am Strand. Nach Mallorca geht es für mich noch in die Heimatstadt nach Erfurt und dann werde ich auch rechtzeitig in Essen sein, um mit dem Athletiktrainer zu arbeiten.