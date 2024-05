Früher spielte Hendrik Bonmann für Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund, ab der kommenden Saison steht der Torwart in Bulgarien unter Vertrag.

Seit 2022 spielte Hendrik Bonmann für den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC. In diesen zwei Jahren war der 30-Jährige Stammkeeper und absolvierte 60 Pflichtspiele.

Am 30. Juni 2024 läuft sein Vertrag beim ehemaligen Europapokalteilnehmer aus, aber er hat bereits einen neuen Verein gefunden: Bonmann wird sich dem bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad anschließen.

Rasgrad wurde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 jeweils Meister. Nach dem 13. Titel in Serie darf sich der Klub nun auf einen erfahrenen Torwart freuen, der in Deutschland bereits für die Würzburger Kickers in der 2. Liga spielte.

Am Dienstag absolvierte Bonmann in Sofia erfolgreich die medizinischen Untersuchungen und Fitnesstests, anschließend unterschrieb er seinen Vertrag. "Ich freue mich sehr, ein Teil von Ludogorets zu werden", erklärte der 1,94-Meter-Mann bei seiner Vorstellung.

Die ehrgeizigen Ziele des Vereins entsprechen voll und ganz meiner Mentalität und Arbeitsweise. Ich freue mich auf spannende Herausforderungen in der nächsten Saison und werde mein Bestes geben, um zu helfen, dass wir unsere großen Ziele erreichen. Hendrik Bonmann.

Bonmann weiter: "Bereits beim ersten Gespräch mit der Vereinsführung hatte ich das Gefühl, hierher zu gehören. Die ehrgeizigen Ziele des Vereins entsprechen voll und ganz meiner Mentalität und Arbeitsweise. Ich freue mich auf spannende Herausforderungen in der nächsten Saison und werde mein Bestes geben, um zu helfen, dass wir unsere großen Ziele erreichen."

Hendrik Bonmann ist ein waschechter Essener Junge. 1994 wurde er in Essen geboren und trug von 2009 bis 2013 auch das RWE-Trikot. Für die Profis der Rot-Weissen absolvierte der heute 30-Jährige insgesamt sechs Regionalliga West-Partien.

Nach seiner Zeit an der Hafenstraße spielte Bonmann noch für Borussia Dortmund (2013-17), 1860 München (2017-20), die Würzburger Kickers (2020-22) und zuletzt eben den Wolfsberger AC. Ab der kommenden Saison schnürt der Torwart dann seine Schuhe in Bulgarien. Es wird ein neues Abenteuer für den früheren Essener und Dortmunder.