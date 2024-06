Der zukünftige Regionalligist MSV Duisburg hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Diesmal ist es ein neuer Stürmer.

Mit Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Alexander Hahn, Jan-Simon Symalla und Jihad Boutakhrit sowie Moritz Montag, der jüngst vorgestellt wurde, stehen aktuell sechs Spieler beim MSV Duisburg für 2024/2025 unter Vertrag.

Standen, muss man jetzt sagen: Denn mit Malek Fakhro wurde Spieler Nummer sieben präsentiert. RevierSport hatte schon einige Male berichtet, dass der 15-Tore-Mann des 1. FC Bocholt der Saison 2023/2024 nach Duisburg wechseln könnte. Nun ist der Transfer offiziell.

Der 26-Jährige, dessen Vertrag am Hünting mit Ende der Spielzeit 2023/24 ausläuft, folgt damit seinem Coach Dietmar Hirsch.

MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt sagt: "Mit Malek holen wir den treffsichersten Mittelstürmer der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga West zum Spielverein. Das ist nicht selbstverständlich - aber das Besondere ist, dass wir ihn gar nicht großartig überzeugen mussten: Er hat uns zu keiner Sekunde daran zweifeln lassen, dass er unbedingt zum MSV will. Mit ihm kommt ein echter Junge aus dem Pott, der weiß, wie hart wir hier für den Erfolg arbeiten müssen."

Das ist Malek Fakhro Geburtsdatum: 14. Dezember 1997 Geburtsort: Essen Größe: 1,85 Meter Gewicht: 86 Kilogramm Bisherige Vereine: 1. FC Bocholt, VfB Lübeck, SV Straelen, ETV Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiss Essen

Auch Hirsch ist natürlich zufrieden, dass er weiter mit dem "Büffel", wie Fakhro gerufen wird, arbeiten kann: "Ich freue mich natürlich, dass Malek sich für den MSV entschieden hat und wir beide weiter zusammenarbeiten dürfen. In Bocholt hat er sich in der vergangenen Saison extrem weiterentwickelt, hat aber auch in den Jahren davor bei seinen Clubs immer für eine gute und wertvolle Torquote gestanden. Dazu kommt: Malek ist ein Kind des Reviers und weiß, wie der Ruhrpott funktioniert!"

Mittelstürmer Fakhro kommt mit der Erfahrung von 166 Regionalliga-Spielen für Bocholt, den SV Straelen und den VfB Lübeck und hat dabei 47 Tore erzielt. Zuvor hatte er in fünf Oberliga-Spielzeiten für Schwarz-Weiß Essen 34 Tore und 21 Assists gesammelt. Mit dem 1. FC Bocholt feierte Fakhro in der jetzt abgelaufenen Spielzeit sensationell die Vize-Meisterschaft.

"Ich mag den Fußball und die Menschen im Revier und bin stolz, dass ich jetzt diese Herausforderung mit dem Spielverein anpacken darf. Wir haben ein großes Ziel – und dafür werden wir alles geben", betont das Neu-Zebra Fakhro.