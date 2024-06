Manchmal liegen im Fußball Freud und Leid nah beieinander. Am 05. Juni 2021 erlebten Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II diese Situation. Weisse noch?

In der Saison 2020/21 lieferten sich Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II ein irres Kopf-an-Kopf-Rennen um den Regionalliga-Titel. Die Dortmunder schafften schlussendlich am 05. Juni 2021 den Sprung in die 3. Liga mit 93 Punkten – Essen holte 90 Zähler und zog ein Jahr später nach. Weisse noch?

Ein Rückblick: Am 05. Juni 2021 war Essen im Ausnahmezustand, speziell rund um die Hafenstraße. Rot-Weiss Essen hatte die Chance, zum ersten Mal seit 2008 wieder in den Profifußball zurückzukehren – auch wenn es nur eine Außenseiterchance war. RWE brauchte beim Auswärtsspiel in Wegberg-Beeck einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, gleichzeitig musste der BVB II beim Wuppertaler SV verlieren. Dann wäre die Drittliga-Rückkehr perfekt gewesen.

Bereits weit vor dem Anpfiff im Beecker Waldstadion, welches aufgrund der Corona-Vorlagen fast vollständig verwaist blieb, war die Euphorie groß. Um die eigene Mannschaft zu motivieren, hatten sich mehr als 2000 RWE-Fans vor der Bus-Abfahrt am Essener Stadion versammelt. Unter dem Motto "Alles für den Aufstieg. Die Mannschaft im Kampf um den Aufstieg gemeinsam verabschieden", heizten die Anhänger die Spieler vor dem Saisonfinale ein.

Diese Extra-Motivation brachte den gewünschten Effekt. Rot-Weiss legte los wie die Feuerwehr und führte bereits nach elf Minuten durch die Treffer von Daniel Heber und Simon Engelmann mit 2:0. Zwei Zeigerumdrehungen später kassierte Oguzhan Kefkir zwar aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte, aber RWE brachte die 2:0-Führung in Unterzahl über die Distanz und erledigte die eigenen Hausaufgaben.

Im Parallelspiel sah es zunächst danach aus, dass der Wuppertaler SV dem ungeliebten Nachbarn helfen würde. Der WSV führte zur Pause dank Kevin Hagemann (34.) mit 1:0, somit war RWE nach 45 Minuten Drittligist. In der zweiten Hälfte drehten dann aber Steffen Tigges (47.) und Ansgar Knauff (89.) die Partie für das Starensemble der Dortmunder und führten die BVB-Reserve in die 3. Liga.

Emotionale Szenen nach Abpfiff, Zuspruch bei Bus-Ankunft

Und bei den Essenern? Es herrschte natürlich große Enttäuschung, es flossen auch Tränen, aber bereits unmittelbar nach dem Abpfiff sprach der damalige Trainer Christian Neidhart per Megafon zu den mitgereisten Fans, die sich hinter dem Zaun versammelt hatten. Dort bedankte sich Neidhart für die Unterstützung und kündigte einen neuen Angriff an.

Trotz der großen Enttäuschung wurde die Mannschaft anschließend von knapp 500 Fans bei der Rückkehr in Essen gefeiert. Die RWE-Fans leisteten Aufbauarbeit und skandierten: "Wir sind stolz auf unser Team" und "Wir halten zusammen, RWE".

Es war ein gelungener Saisonabschluss mit vielen positiven Eindrücken und guter Stimmung. Grund zum Feiern gab es dann ein knappes Jahr später. Am 14. Mai 2022 schaffte Rot-Weiss Essen an einer vollen Hafenstraße die langersehnte Rückkehr in den Profifußball.