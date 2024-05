Seit diesem Wochenende steht fest: Der SV Lippstadt muss nach sechs Jahren zurück in die Oberliga Westfalen. Der Neuaufbau ist gestartet.

Nach der Nullnummer am Freitagabend (10. Mai) gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn steht der Abstieg des SV Lippstadt 08 in die Oberliga Westfalen fest. Sportchef Dirk Brökelmann und Trainer Felix Bechtold können nun den Kader für die 5. Liga planen.

Und laut Frank Sundermeier, Geschäftsführer des Westfalenliga-Tabellendritten Delbrücker SC, haben sich die Lippstädter einen echten Knipser geangelt. Demnach ist sich Damian Artur Biniek, Delbrücks 17-Tore-Stürmer, mit dem Regionalliga-Absteiger einig.

"Wir wussten, dass Damian höherklassig spielen will. Einerseits ist es schade für uns, andererseits freuen wir uns über seinen Weg, den er bei uns seit der Jugend gegangen ist. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte Sundermeier dem "Westfalen-Blatt".

Der 21-jährige Pole Biniek wurde im Nachwuchs des polnischen Klubs GKS Bełchatów sowie den ostwestfälsichen Vertretern SC Wiedenbrück und Delbrücker SC ausgebildet. Mit 18 Jahren debütierte der Angreifer schon in der Westfalenliga. In der Oberliga erzielte er in der Abstiegssaison lediglich zwei Treffer, nun steht er bei 17 Buden. Vielleicht wird er in Lippstadt Kapitän Viktor Maier ersetzen, der mit einem Wechsel liebäugelt.

SV Lippstadt: Biniek könnte Viktor Maier ersetzen

Zuletzt meinte Maier gegenüber RevierSport: "Ich lebe in Paderborn, aber Lippstadt ist meine Heimat geworden. Im Fußball kann man nie etwas ausschließen - weder einen Verbleib noch einen Wechsel. Ich werde im Sommer 35 Jahre alt und die Gespräche laufen. Mal schauen, wie das alles am Ende ausgeht."

Lippstadts Sportlicher Leiter Dirk Brökelmann wollte den Biniek-Transfer noch nicht bestätigen, meinte aber vielsagend gegenüber "Fupa Westfalen": "Damian Biniek ist ein sehr interessanter Spieler, der eine tolle Entwicklung genommen hat und durchaus eine Bereicherung für unseren Kader sein könnte."

Am letzten Regionalliga-Spieltag am 18. Mai (Samstag, 14 Uhr) geht es für den SV Lippstadt zum Viertliga-Abschied zum SC Wiedenbrück.