Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr grüßt von Tabellenplatz eins. Ein Garant für den Erfolg ist Kapitän Ahmet Kizilisik.

Die Bezirksliga Gruppe 6 hat seit dem vergangenen Samstag einen neuen Tabellenführer und der heißt Blau-Gelb Überruhr. Im Top-Spiel besiegte BGÜ den direkten Konkurrenten Genc Osman Duisburg mit 2:0 und überholte den Gegner tabellarisch.

Für Überruhrs Kapitän Ahmet Kizilisik war es ein perfekter Spieltag. Zum einen eroberte er mit seinem Team den ersten Tabellenplatz und dazu erzielte er noch den Treffer zum 1:0 – sein bereits 20. Saisontor.

"In erster Linie sind mir die drei Punkte natürlich am wichtigsten. Wenn ich dann noch an einem Tor direkt beteiligt bin, ist es umso schöner", erklärt der Spielführer mit einigen Tagen Abstand. Ohne Frage: Kizilisik ist der Unterschiedsspieler beim Bezirksliga-Primus. In 23 Partien war er an 36 Treffern direkt beteiligt (20 Tore, 16 Vorlagen). Bereits in der letzten Spielzeit, die der ambitionierte Bezirksligist als Vizemeister beendete, war der 30-Jährige der Top-Scorer seines Teams und erzielte insgesamt 28 Tore.

Auf die Frage, ob es ein Ziel sei, in diesem Jahr die persönliche Bestmarke aus der Vorsaison zu knacken und eventuell sogar Torschützenkönig zu werden, antwortet Kizilisik: "Natürlich wäre es für mich persönlich schön, mehr Scorer als in der letzten Saison zu erzielen. Aber letztendlich hat der erste Platz für mich Priorität und da ist mir die Torjägerkanone eher peripher wichtig."

Nach 23 Spielen steht BGÜ nun an der Spitze und hat drei Zähler Vorsprung auf den Verfolger aus Duisburg. Mit einem Punkteschnitt von 2,56 spielt die Elf von Cheftrainer Murat Aksoy schon jetzt eine überragende Saison, unabhängig vom Ausgang. Aber klar: Der Aufstieg in die Landesliga war und ist das klare Ziel des Bezirksligisten.

Das bestätigt auch der Kapitän. "Ich muss ein ganz großes Lob an das Team ausrichten, denn wir spielen konstant eine sehr gute Saison und haben uns das wirklich verdient, dass wir da stehen, wo wir im Moment sind. Wir haben es in der letzten Saison schon bewiesen und dieses Jahr sind wir um einiges besser geworden, weil wir uns nun besser auf dem Platz kennen und somit besser miteinander spielen. Natürlich spielen auch die Neuverpflichtungen eine wichtige Rolle, die neuen Jungs wurden gut aufgenommen und haben sich schnell in die Mannschaft integriert", betont Überruhrs Nummer zehn.

Kizilisik weiter: "Es sind noch elf Spieltage und es ist uns gleich, ob wir gegen Genc Osman oder Preußen Essen spielen. Wir erweisen jeder Mannschaft den gleichen Respekt und werden die Intensität und Konzentration in jedem Spiel hochhalten. Aufgrund dessen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir am Ende unser Ziel erreichen werden."

Dass Ahmet Kizilisik durch seine starken Leistungen Begehrlichkeiten von anderen Klubs weckt, ist kein Geheimnis. Der Linksfuß spielte bereits bis 2022 in der Oberliga und kommt in der fünfthöchsten Spielklasse auf 46 Spiele (11 Tore, 8 Vorlagen).

Seine Zukunft lässt der Offensivmann des Essener Tabellenführers noch offen: "Im Moment habe ich weder verlängert noch bei einem anderen Verein unterschrieben. Ich bin noch unschlüssig, was kommende Saison anbelangt. Es haben sich schon einige Vereine gemeldet und man hatte auch Gespräche geführt, aber ich habe gesagt, dass der Aufstieg für mich ganz oben auf der Prioritätsliste steht. Ich denke mal, dass es sich in den nächsten Wochen herauskristallisieren wird, welchen Weg ich einschlagen werde. Von einer neuen Herausforderung bin ich nicht abgeneigt."