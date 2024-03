Blau-Gelb Überruhr hat das richtungsweisende Topspiel in der Bezirksliga Niederrhein 6 gewonnen. Gegner Genc Osman kassierte in der Schlussphase zwei Platzverweise.

Mit Spannung wurde das Gipfeltreffen der Bezirksliga Niederrhein 6 erwartet - und am Ende jubelten die Gastgeber aus Essen. Denn Blau-Gelb Überruhr besiegte den SV Genc Osman mit 2:0. Damit übernahm BGÜ die Tabellenführung und steht nun drei Punkte vor dem Konkurrenten. Zuvor waren beide Teams im Gleichschritt unterwegs.

Zudem war es die Revanche für eine Niederlage im Hinspiel (0:1) - und womöglich eine Vorentscheidung im Titelrennen? Denn beide Teams spielen eine nahezu makellose Saison, sind den übrigen Konkurrenten weit enteilt. Der Vorteil liegt nun jedenfalls klar bei Überruhr.

Rund 300 Zuschauer wollten sich das Topspiel auf der Bezirkssportanlage nicht entgehen lassen. Die Highlights der Partie spielten sich bereits in der Anfangsphase ab. Schon nach vier Minuten traf Ahmet Kizilisik zum 1:0 - ein Blitzstart für die Gastgeber. Und Ibrahim Bayraktar legte nach 22 Minuten nach.

Weitere Tore sollten nicht fallen. Dafür mussten die Gäste aus Duisburg zwei Platzverweise verkraften. Baris Atas (79.) und Ibrahim Kücükarslan (87.) wurden in der Schlussphase der rassigen Begegnung jeweils mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In der Nachspielzeit vergab Rene Burczyk per Elfmeter die große Chance zum 3:0. Doch das war nur noch eine Randnotiz.

"Wir haben sehr stark verteidigt und waren taktisch extrem diszipliniert", freute sich BGÜ-Trainer Murat Aksoy nach Abpfiff gegenüber der WAZ. "Natürlich hätten wir am Ende in doppelter Überzahl ein paar Situationen besser ausspielen können, aber insgesamt waren wir der verdiente Sieger."

Von nun an muss Genc Osman also auf Ausrutscher des Rivalen hoffen und mit eigenen Siegen den Druck hochhalten. Am kommenden Spieltag empfangen die Duisburger die TGD Essen-West (Sonntag, 24. März, 15.30 Uhr). Für Überruhr geht es zeitgleich mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Mülheim weiter.