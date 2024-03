Bezirksliga: "One-Touch-Fußball" - BG Überruhr setzt Konkurrenten mit 9:0 unter Druck

BG Überruhr will in die Landesliga. Den Worten lassen sie derzeit eindrucksvolle Taten folgen.

Der FC Blau-Gelb Überruhr und der SV Genc Osman Duisburg leisten sich in der Bezirksliga 6 einen erbitterten Zweikampf um den Aufstieg in die Landesliga.

Und es scheint so, dass der 2:0 Sieg im Topspiel vor wenigen Wochen dem FC Blau-Gelb Überruhr so richtig Aufwind gegeben hat. Denn die stolze Bilanz nach dem Dreier im Hit.

Zwei Partien, sechs Punkte und stolze 17:1 Tore. Erst gab es ein 8:1 gegen den SV Rot-Weiß Mülheim. Noch beeindruckender war aber das 9:0 am Mittwochabend gegen den Tabellenfünften SC Werden-Heidhausen.

BGÜ-Trainer Murat Aksoy schwärmte gegenüber der WAZ sogar von phasenweisem "One-Touch-Fußball".

Zum Spiel erklärte der Coach, der damit Genc Osman vor der eigenen Partie am Donnerstag beim Mülheimer SV 07 unter Druck setzen konnte bei einem Spiel mehr und sechs Punkten Vorsprung. "Das war unser Ziel. Das habe ich der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt. Wir müssen aber trotzdem nicht auf die anderen gucken, sondern einfach unsere eigenen Aufgaben machen."

Wenn das so gelingt wie gegen Werden-Heidhausen, dann scheint die Mannschaft kaum aufzuhalten. Bereits nach zwölf Minuten stand es 4:0 - was für ein Knallstart. Alison Rafael Leite Dos Santos schoss alleine vier Tage an diesem Abend - er steht nun bei 16 Treffern in dieser Saison und überholte in der internen Statistik Ibrahim Bayraktar, der 14 Mal traf. Noch vor den beiden steht BGÜ-Knipser Ahmet Kizilisik, er traf schon 23 Mal.

Im zweiten Spiel des Abends gab es das Kellerduell zwischen dem SC Türkiyemspor Essen und dem 1. FC Mülheim - 4:3 hieß es nach heißen 90 Minuten, wodurch Türkiyemspor Essen die Mülheimer im Keller überholen konnte. Beide Teams haben vorerst vier Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz - was sich am Donnerstag bei den anderen Partien aber noch ändern kann.