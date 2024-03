Der Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 6 könnte spannender nicht sein. FC Blau-Gelb Überruhr empfängt am Wochenende den SV Genc Osman Duisburg zum Gipfeltreffen.

Es bahnt sich ein Kampf der Giganten an. Die Staffel 6 der Bezirksliga am Niederrhein ist im festen Griff zweier Mannschaften. Der SV Genc Osman Duisburg und der FC Blau-Gelb Überruhr dominieren die Liga und bewegen sich im Gleichschritt an der Tabellenspitze.

Die beiden Kontrahenten trennt dabei nur das Torverhältnis vom kompletten Gleichstand. Der Rest der Liga kann nicht einmal annähernd Schritt halten. Der Tabellendritte, der SV Burgaltendorf, rennt einem 15-Punkte-Rückstand hinterher. Der Meisterschaftskampf ist schon längst ein Zweikampf geworden.

Blau-Gelb Überruhr übt sich aktuell noch in der Rolle des Verfolgers. Dies könnte sich am kommenden Wochenende ändern. Der Zweite empfängt nämlich den Tabellenführer aus Duisburg auf heimischem Boden. Der Sieger des Duells hat anschließend alles in der eigenen Hand.

Das Hinspiel war bereits ein zähes Unterfangen, bei dem Genc Osman am Ende die Nase vorn hatte (1:0). Murat Aksoy, Trainer des FC Blau-Gelb Überruhr, erinnert sich an den siebten Spieltag: "Das war eine sehr ausgeglichene Partie, in der Genc im ersten Durchgang mehr Spielanteile hatte. In der zweiten Hälfte hat sich das gespiegelt. Wir hatten zwei Großchancen, die du gegen solch einen Gegner nutzen musst. Am Ende stand dann eine unglückliche Niederlage."

Genc hat genau wie wir eine hohe Qualität. Sicherlich hoch genug, um in der Landesliga zu bestehen. Uns ist bewusst, dass die Partie sehr wichtig ist. Murat Aksoy

Aksoy merkte allerdings auch an, "dass uns drei wichtige Stammkräfte gefehlt haben". Dadurch musste der Coach einiges am System ändern. Das 0:1 aus der Hinserie muss demnach nicht unbedingt ein Maßstab für den kommenden Sonntag sein.

Ergebnis technisch soll der 17. März natürlich ein anderes Resultat hervorbringen. "Genc hat genau wie wir eine hohe Qualität. Sicherlich hoch genug, um in der Landesliga zu bestehen. Uns ist bewusst, dass die Partie sehr wichtig ist. Wir werden allerdings bestimmt nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es eben nicht für den Sieg reicht. Der Gewinner ist noch lange nicht Meister", so Aksoy.

Aksoy weiter: "Die Saison ist noch lang und mit drei Punkten gegen Genc Osman wäre der Weg in die Landesliga nicht geebnet. Daher lassen wir uns nicht unter Druck setzen."