Schalke: Schwolow kommt - und verzichtet "auf viel Geld"

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat Alexander Schwolow verpflichtet. Der Torhüter wird für eine Saison von Hertha BSC ausgeliehen.

Der FC Schalke 04 hat eine neue Nummer eins für die kommende Saison gefunden. Alexander Schwolow wechselt von Hertha BSC zu S04. Der 30-Jährige wird für eine Saison ausgeliehen, dafür überweist Schalke eine Gebühr im niedrigen sechsstelligen Bereich an die Berliner. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Darüber berichtete die WAZ. Demnach hat Schwolow den Medizincheck bereits absolviert und einen Vertrag unterzeichnet. Update (17.03 Uhr): Inzwischen hat Schalke den Transfer bestätigt.

Der Stammplatz im Tor war zuletzt vakant, da der auslaufende Vertrag von Aufstiegstorhüter Martin Fraisl nicht verlängert wurde. Mit Justin Heekeren von Rot-Weiß Oberhausen hatten die Königsblauen zuletzt einen Nachwuchstorhüter verpflichtet, der zunächst als Nummer zwei eingeplant ist. Ralf Fährmann und Michael Langer komplettieren das Keeper-Gespann des Revierklubs.

"Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt", wird Sportdirektor Rouven Schröder zitiert. "Wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen."

Schalke-Zugang Schwolow: Karriere in Zahlen Hertha BSC: 54 Einsätze SC Freiburg: 165 Einsätze Arminia Bielefeld: 43 Einsätze SC Freiburg II: 51 Einsätze

Schwolow stand bereits vor zwei Jahren dicht vor einem Transfer zu Schalke, wechselte schlussendlich aber zu Hertha BSC, da die Knappen die Ablöseforderungen des SC Freiburg nicht erfüllen konnten. In Berlin war Schwolow in der vergangenen Saison gesetzt, ehe er sich im April eine Muskelverletzung zuzog. Mittlerweile plant die Hertha aber nicht mehr mit ihm. Für seinen Wechsel nach Schalke verzichtet Schwolow laut Schröder "auf viel Geld. Er hat uns in den Gesprächen glaubhaft vermittelt, dass für ihn die sportliche Perspektive absolute Priorität besitzt."

Schwolow selbst sagt: "Ich weiß, welche Aufgabe uns als Mannschaft bevorsteht. Es wird eine herausfordernde Zeit – der ich mich gemeinsam mit dem Team gerne stellen werde."

Für Bundesliga-Rückkehrer Schalke ist Schwolow nach Heekeren, Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig/Leihe), Leo Greiml (Rapid Wien) und Ibrahima Cisse (KAA Gent U21) der achte Neuzugang.