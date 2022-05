SC Verl: Top-Scorer wechselt zum Liga-Konkurrenten

Der Sportclub Verl verliert nach seinem besten Torschützen, Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), auch seinen Top-Scorer an einen Liga-Konkurrenten.

Kasim Rabihic verlässt den Sportclub Verl am Saisonende und wechselt zum 1. FC Saarbrücken.

Über zwei Jahre lang wirbelte der gebürtige Münchener im Verler Trikot die Abwehrreihen in Liga 3 durcheinander. In 72 Partien zeichnete Rabihic nicht nur sein Torinstinkt, sondern auch der Pass für den Nebenmann aus. Er kommt in diesem Zeitraum auf starke zwölf Treffer und 27 Vorlagen. So auch beim 5:3 gegen den TSV Havelse in der vergangenen Spielzeit, als Rabihic gleich viermal seine Mitspieler einsetze und sogar in das "Team of the Week" von FIFA 22 für seine ausgezeichnete Leistung gewählt wurde. In der abgelaufenen Saison brachte es der 29-Jährige auf fünf Tore und 13 Vorlagen.

Kasim Rabihic zu seinem Wechsel: "Ich freue mich, künftig für einen echten Traditionsverein mit großen Ambitionen zu spielen. Saarbrücken ist nicht zuletzt für seine begeisterungsfähigen Fans bekannt – das spornt noch einmal mehr an."

"Kasim kam vor zwei Jahren aus der Regionalliga zu uns und hat sich super entwickelt. Sicherlich einer unserer Unterschiedsspieler. Er hat Gegner und Fans mit seiner Spielweise beeindruckt. Wir wünschen ihm alles Gute", erklärt Verls Sportchef Sebastian Lange.

Rabihic ist nach Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Niclas Thiede (SC Freiburg, war ausgeliehen) und Mahir Saglik (Ziel unbekannt) der vierte Verler Abgang. Derweil konnten die Ostwestfalen bislang mit Wladimir Wagner (SC Paderborn U21) und Koray Dag (SC Paderborn U19) zwei Zugänge präsentieren. Zudem kehren Maximilian Franke (Sportfreunde Lotte) und Oliver Issa Schmitt (1. FC Köln II) von ihren Leihen an die Poststraße zurück.