Dynamo Dresden: Siegloser Trainer muss gehen, Sportchef darf bleiben

Die SG Dynamo Dresden stellt sich nach dem Abstieg in die 3. Liga neu auf - zumindest, was die Trainerposition angeht. Derweil wurde der Vertrag des Sportchef verlängert.

Dynamo Dresden und Guerino Capretti gehen getrennte Wege. Geschäftsführer Sport Ralf Becker, dessen Vertrag bis Sommer 2025 verlängert werden soll, informierte den 40 Jahre alten Fußballlehrer darüber, dass die SGD den Neuaufbau in der 3. Liga mit einem neuen Trainer gestalten möchte.

"Guerino Capretti hat vom ersten Tag an mit einem klaren Plan und großer Leidenschaft unsere Mannschaft trainiert sowie sich vollends mit dem Verein identifiziert. Er hat alles gegeben, damit wir gemeinsam unser Saisonziel erreichen. Aber leider konnten wir den Abstieg nicht verhindern. Ich bin trotzdem weiterhin von seinen Qualitäten als Trainer und als Mensch überzeugt, muss jedoch gleichzeitig die bestmögliche Entscheidung für die Zukunft der SG Dynamo Dresden treffen. Daher haben wir uns entschlossen, dass wir den Neuaufbau in der 3. Liga mit einem neuen Cheftrainer gestalten möchten und nun entsprechende Gespräche intensivieren werden", wird Becker auf der Dynamo-Homepage zitiert.

Capretti hatte das Amt des Cheftrainers am 2. März 2022 übernommen – den Zweitliga-Abstieg konnten sein Team und er nicht mehr abwenden. Da Caprettis Arbeitspapier ohnehin nur eine Gültigkeit für die 2. Bundesliga besaß, endet es durch den eingetretenen Abstieg automatisch zum 30. Juni 2022.

Guerino Capretti, der in zwölf Spielen - sieben Unentschieden, fünf Niederlagen - als Dynamo-Trainer keinen Sieg einfahren konnte, bedankt sich für die Zeit in Dresden: "Die Trauer und die Enttäuschung sind noch immer sehr groß – der verpasste Klassenerhalt tut unheimlich weh. Die Mannschaft hat in jeder Trainingseinheit mit großem Engagement gearbeitet, damit wir unser Ziel erreichen – leider haben wir es nicht geschafft, uns für all den Fleiß in Form von Siegen zu belohnen. Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Fans danken, die mich vom ersten Tag an unterstützt und für eine besondere Atmosphäre gesorgt haben. Der SGD wünsche ich für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg."