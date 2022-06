Oberliga Westfalen: Lotte überrascht bei Wahl des neuen Trainers

Die Sportfreunde Lotte haben nach dem Chaos um Heiner Backhaus einen neuen Trainer präsentiert. Mit dieser Wahl haben wohl die wenigsten gerechnet.

Der neue Trainer ist da. Nach dem Chaos um die Verpflichtung von Heiner Backhaus, der sich nach der Vorstellung und vor der Vertragsunterschrift wieder in Richtung BFC Dynamo Berlin verabschiedet hat, konnten die Sportfreunde Lotte einen neuen Verantwortlichen für die Lotter Seitenlinie präsentieren. Fabian Lübbers wird neuer Chefcoach am Lotter Kreuz.

Auf das Backhaus-Chaos gingen die Lotter auch noch bei der Social-Media-Präsentation mit einem kleinen Augenzwinkern ein, in dem sie ihn einen Zettel unterschrieben ließen, auf dem groß das Wort „Vertrag“ gedruckt ist. Laut Meldung, die die Lotter am Dienstagabend veröffentlicht haben, unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis 2024, der auch für die Regionalliga gilt.

Unter Farke und Berlinski gespielt

Lübbers war in der abgelaufenen Saison noch als spielender Co-Trainer für den SV Lippstadt aktiv, hat nun seine Schuhe aber an den Nagel gehangen. Die selbe Rolle füllt er auch schon zuvor bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 aus, dort aber mit dem Schwerpunkt Videoanalyse. Zwischen 2012 und 2019 spielte er zudem unter namhaften Trainern wie Daniel Berlinski oder eben auch Daniel Farke, der gerade erst bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga angefangen hat. In dieser Zeit schaffte er zweimal den Aufstieg aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe. Gemeinsam wollen wir einen mutigen und vor allem auch attraktiven Fußball spielen.“, sagt der zukünftige Sportfreunde-Coach. Auch im Verein selbst wächst die Zuversicht. Laut Mitteilung hätten die Gespräche und Planungen der letzten Tage gezeigt, dass alle Verantwortlichen motivierter denn je sind und an einem Strang ziehen.