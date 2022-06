Nach Rückzieher: Backhaus mit neuem Job - so reagieren die Sportfreunde Lotte

Dass das Fußballgeschäft verrückt und absolut nicht planbar ist, beweist einmal mehr die Personalie Heiner Backhaus. Nach seinem Lotte-Rückzieher hat er schon einen neuen Trainerjob gefunden.

Am Dienstag (7. Juni 2022) hatte RevierSport noch vom Personal-Chaos bei den Sportfreunden Lotte berichtet. Trainer Heiner Backhaus und Neuzugang Yanni Regäsel machten trotz offiziellen Vorstellungen am Lotter Kreuz einen Rückzieher. Der Grund: beide wurden vorgestellt, doch einen unterschriebenen Arbeitsvertrag gab es weder bei Coach Backhaus noch Ex-Profi Regäsel.

Die chaotische Geschichte geht nun weiter: Wie RevierSport berichtete, wechselt der 40-jährige Backhaus zum Nordost-Regionalligisten BFC Dynamo. Die Berliner hatten nach drei guten Jahren soeben Christian Benbennek entlassen. Doch nicht der BFC stellte am Mittwochabend Backhaus als neuen Dynamo-Trainer vor, sondern die Sportfreunde Lotte.

In der Pressemitteilung des Oberligisten wird Backhaus nämlich mit folgenden Worten zitiert: "Dynamo Berlin ist ein großer Traditionsklub und eine riesige Chance für meine persönliche Weiterentwicklung, die ich nach den Gesprächen am Dienstagvormittag nicht ablehnen konnte." Kurios: Von Seiten des BFC war bis dato - Stand: 21.35 Uhr - von einem neuen Trainer Heiner Backhaus nichts zu lesen.

Dass sich Backhaus nach zweieinhalb Wochen am Lotter Kreuz gegen die vereinbarte Zusammenarbeit und den vorliegenden Dreijahresvertrag als Trainer und Sportchef in Personalunion in Lotte entschied, nehmen die Sportfreunde-Verantwortlichen gefasst auf.

"Wir sind natürlich enttäuscht, dass diese Zusammenarbeit nicht zu Stande kommt. Trotzdem respektieren wir Heiner Backhaus‘ Entscheidung und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Nach dem Motto ‚Jetzt erst recht‘ müssen wir als Verein noch enger zusammenrücken und alles für eine gute Saison tun", sagt SFL-Vorstandsmitglied Oliver Kreienbrink. Er ergänzt: "Der Verein ist in der Lage auch mit einem neuen Trainer einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Die Gespräche laufen bereits."

Bleibt nur aus Sicht der Lotter Fans zu hoffen, dass die Verantwortlichen diesmal den ersten vor dem zweiten Schritt machen - heißt: Erst einen Arbeitsvertrag finalisieren, dann den Trainer offiziell vorstellen.