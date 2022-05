Drei Neuzugänge nach Aufstieg: Türkspor holt sich höherklassige Verstärkung

Nach dem Aufstieg in die Westfalenliga hat Türkspor Dortmund die ersten drei Neuzugänge vermeldet. Zwei davon bringen Oberliga-Erfahrung mit.

Nach dem Aufstieg in die Westfalenliga hat Türkspor Dortmund die ersten Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet. Enes Yilmaz, Kaan Terzi und Kemal Ökte wechseln zum Meister der Landesliga Westfalen 3, wie der Verein mitteilte.

Yilmaz und Terzi bringen jeweils höherklassige Erfahrungen mit. Das Duo kommt von Westfalia Herne zum TSD. Der 21 Jahre alte Yilmaz trug in der laufenden Saison 17 Mal das Trikot des Tabellenletzten der Oberliga Westfalen. Der gebürtige Essener spielt in der Abwehrzentrale. Derweil ist Terzi absolute Stammkraft in Herne. Der 22-Jährige bestritt 28 Einsätze. Ein Tor gelang dem Flügelspieler dabei nicht. In der kommenden Saison werden Yilmaz und Terzi auf ihren bisherigen Verein treffen. Herne steht bereits als Absteiger fest.

Beim dritten Neuzugang Ökte handelt es sich um einen 21-jährigen Stürmer, der bereits in der Westfalenliga spielt. In der Staffel 1 erzielte er in der laufenden Saison sechs Tore in 26 Einsätzen für den SC Peckeloh.





Die Dortmunder waren Mitte der vergangenen Woche aufgestiegen, ohne selbst aktiv zu werden. Konkurrent Hombrucher SV hatte gepatzt. Am Sonntag stieg dann die Aufstiegsfeier, nachdem TSD den SV Wanne überdeutlich mit 8:0-Sieg besiegt hatte.