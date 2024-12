Türkspor Dortmund tritt zum letzten Spiel des Jahres 2024 beim Wuppertaler SV an. Vor dem Gang zum WSV - Samstag, 7. Dezember, 14 Uhr - spricht der Kapitän Klartext.

Nur sieben Punkte aus 17 Spielen, inklusive eines Saisonsieges, und ein Torverhältnis von 17:54: Beim Regionalliga-West-Schlusslicht Türkspor Dortmund gibt es nichts zu beschönigen.

Vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (7. Dezember, 14 Uhr) beim Wuppertaler SV hat RevierSport mit Türkspor-Kapitän Ömer Akman gesprochen. Seine Saisonanalyse ist knallhart.

Ömer Akman, warum läuft die Saison so wie sie verläuft?

Leider Gottes haben wir intern viel Unruhe gehabt. Es gab zwei Trainerwechsel und das Theater um das Ausweichstadion. Das alles hat schon einige Jungs mitgenommen. Die Jungs haben daran gedacht und darüber diskutiert, das kann man nicht einfach so ausblenden.

Vor allen Dingen das Aus von Sebastian Tyrala sorgte für Gesprächsstoff: War der Trainerwechsel im Endeffekt ein Fehler?

Sebastian Tyrala hat Türkspor auf ein anderes Level gebracht, natürlich auf ein höheres. Er hat Türkspor eine DNA gegeben. Deshalb kann ich schon geradeaus ehrlich sagen und meine Meinung vertreten: Ja, die Tyrala-Entlassung war ein Fehler. Ich weiß ja, dass sich die Verantwortlichen davon einen Effekt versprochen hatten. Dieser blieb aus und unter Yakup Göksu haben wir alle fünf Spiele verloren. Und er ist mittlerweile auch kein Trainer mehr.

Stichwort Trainer: Im Januar soll der dritte Cheftrainer der laufenden Saison übernehmen. Welcher Typ Trainer ist gefragt?

Ich wünsche mir, dass ein Trainer kommt, der Disziplin und Ordnung reinbringt. Und wir müssen uns dann als Mannschaft straffen und uns so gut wie es nur geht aus der Liga verabschieden. Jeder, der unglücklich ist und diesen Weg nicht mitgehen will, sollte uns dann im Winter verlassen und nicht noch weitere sechs Monate jammern.

Heißt das, dass Sie als Kapitän den Klassenerhalt abgeschrieben haben?

Ich bin 32 Jahre alt und kein Träumer. Ich habe ja auch schon einiges erlebt und zum Beispiel mit dem FC Kray den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. Im zweiten Jahr sind wir dann aber abgestiegen. Im Endeffekt ist es so, dass du als Feierabendfußballer in dieser Liga keine Chance hast. Wir brauchen uns bei diesem Rückstand auf das rettende Ufer keine großen Hoffnung mehr zu machen.

Was geht denn für Türkspor am Wochenende in Wuppertal beim Ex-Trainer Tyrala?

Wir freuen uns auf das Spiel und werden noch einmal alles heraushauen. Wuppertal ist der klare Favorit. Aber, klar: Das Spiel muss erst gespielt werden. Vielleicht können wir ja "Basti" Tyrala ein wenig ärgern (lacht).