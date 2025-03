Am Wochenende haben die Spieler von Türkspor Dortmund spielfrei. Noch mehr: Sie werden nach dem Regionalliga-Rückzug des Klubs gar keine Partien mehr in 24/25 absolvieren.

Was war das nur für eine verrückte Woche für Dennis Lerche? Am Dienstag (11. März) wurden er und seine Frau Eltern des kleinen Linus. Eltern und Baby sind wohlauf.

Nur wenige Stunden später - am Mittwoch (12. März) - folgte nach dem Babyglück der berufliche Schock - Lerche erzählt: "Ich habe auf mein Handy geschaut und meinen Augen nicht getraut. In der Whats-App-Gruppe wurden wir ohne jegliche Vorwarnung vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Verein hat seinen Rückzug erklärt. Das war ein Schock, eine große Enttäuschung."

Der 29-jährige Stürmer war erst im Januar von Rot-Weiß Erfurt zu Türkspor Dortmund gewechselt. Lerche absolvierte fünf Einsätze und erzielte einen Treffer. Der 1,92-Meter große Angreifer war noch einer der wenigen Lichtblicke im Türkspor-Team.

Dass der Wechsel zu den Dortmundern ein Fehler war, weiß der frisch gebackene Familienvater mittlerweile auch. "Beim nächsten Mal muss ich genauer auf die Strukturen des Vereins schauen. Denn man muss auch ehrlich sein: Für uns Spieler ist der Rückzug natürlich scheiße. Aber für den Verein das Beste, was die Verantwortlichen tun konnten. Denn das alles, was bei Türkspor passiert, hat natürlich nichts mit Regionalliga zu tun. Da hat der Verein noch einen sehr großen Nachholbedarf", erklärt Lerche.

Er ergänzt: "Was ich etwas schade finde, ist, dass die Mannschaft in diesem WhatsApp-Schreiben in die Kritik genommen wird. Wir sind nur Arbeitnehmer und nicht die Verantwortlichen. Der Verein muss doch zusehen, dass man für eine Liga, in der man spielen will, auch vorbereitet ist."

In den nächsten Wochen und Monaten will sich Lerche weiter in Form halten und dann ab der neuen Saison neu angreifen. Nach RevierSport-Informationen haben sich schon die ersten Viert- und Fünftligisten bei Lerche gemeldet. Aber, klar: Er muss sich bis zum 1. Juli gedulden, um wieder Vollgas geben zu können.

"Ich will mir auch mit der Vereinsauswahl etwas Zeit lassen. Das muss jetzt alles passen. Ich will bei einem gut geführten Klub spielen und mich nur auf den Sport konzentrieren. Ich habe meinen Profitraum noch lange nicht abgeschrieben. Ich werde nicht aufgeben! Am Ende komme ich an mein Ziel", betont Lerche, der in seiner Laufbahn auf 58 Regionalligaspiele (22 Tore) und 32 Oberliga-Einsätze (5 Treffer) zurückblicken kann.