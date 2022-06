OL NR: Sportfreunde Baumberg landen Transfercoup

Die Sportfreunde Baumberg haben sich mit zwei interessanten Spielern verstärkt. Ein Spieler kommt von der Konkurrenz, der andere hat bisher in der Regionalliga West gespielt.

Die Sportfreunde Baumberg haben in den vergangenen Tagen gleich zweifach auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Beide Male mit jungen, interessanten Spielern. Mit Panagiotis Koukoulis kommt ein 19-jähriger Linksfuß an die Monheimer Sandstraße, von der Regionalliga-Vertretung von Fortuna Düsseldorf wechselt Sebastian Papalia nach Baumberg.

Koukoulis hatte in der Jugend des VfB Hilden gespielt, ehe er im vergangenen Jahr zum Cronenberger SC wechselte. Bei den Wuppertalern, die auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein spielen werden, absolvierte der Linksverteidiger 27 Spiele. „Panos ist ein junger zweikampfstarker Defensivspieler mit viel Qualität von dem wir uns sehr viel erhoffen“, schwärmt Baumbergs Sportdirektor Engin Akkoca. „Er hat diese Saison in Cronenberg stark aufgespielt und gehörte trotz seines jungen Alters zu den absoluten Leistungsträgern dort. Wir freuen uns, dass Panos ab nächster Saison unsere Mannschaft verstärken wird.“

Papalia stand bei der U17-Nationalmannschaft auf dem Platz

Auch Papalia hat im vergangenen Jahr seine erste Saison im Seniorenbereich absolviert, allerdings bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West. Der zentrale Mittelfeldspieler kam auf sechs Einsätze im Fortuna-Trikot und stand schon bei der U17-Nationalmannschaft Deutschlands auf dem Platz.

Die Verpflichtung des 20-Jährigen bezeichnen die Baumberger als Transfercoup. Akkoca: „ Mit Sebastian bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler dazu, der bereits in jungen Jahren als Kapitän Führung übernommen hat. Dabei bringt er enorme Lauf- und Zweikampfstärke sowie eine starke Technik mit.“ Neben seinen fußballerischen Qualitäten seien die Baumberger besonders von seiner mentalen Stärke überzeugt. „Bereits in den ersten Gesprächen war spürbar, dass er auf seine neue Aufgabe in Baumberg brennt. Wir freuen uns daher, dass sich Sebastian trotz zahlreicher höherklassiger Angeboten für uns entschieden hat.“