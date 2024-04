Die Hoffnungen auf die Rückkehr in die Regionalliga sind beim KFC Uerdingen zurück. Keeper Marvin Gomoluch und Trainer Levan Kenia geben sich kämpferisch.

Der KFC Uerdingen spielt im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein wieder eine große Rolle. Lange in dieser Saison sah es so aus, als wenn die Aufstiegsambitionen des Traditionsklubs erstickt waren. Dann aber verzichtete der Spitzenreiter der Liga, die Sportfreunde aus Baumberg auf den Lizenzantrag. Die Hoffnungen scheinen zurück. Denn im Spiel eins nach der offiziellen Verkündung wurden eben jene Baumberger mit 1:0 geschlagen.

Der Abstand auf den Zweiten aus Ratingen 04/19, die ebenfalls den Antrag für die Lizenz einreichten, wurde dadurch vorerst auf einen Punkt reduziert. Die Ratinger müssen am Sonntag (07. April, 15 Uhr) gegen den 1. FC Kleve nachlegen.

Trainer Levan Kenia fordert die Einstellung aus dem Sieg gegen den Spitzenreiter für die verbleibenden sieben Spiele: „Den Kampfgeist und die Laufbereitschaft müssen wir die nächsten sieben Spiele auf den Platz bringen. Qualitativ bin ich mir sicher, dass wir im eigenen Stadion bessere Spiele machen.“

Indes glaubt er nicht, dass die neue Ausgangssituation etwas in den Spielvorbereitungen ändert: „Selbstverständlich bereiten wir jedes Spiel so vor, dass wir gewinnen wollen. Aber natürlich ist es eine zusätzliche Motivation. Trotzdem bleiben wir ruhig und werden bis zum Ende kämpfen.“

Auch KFC-Keeper Marvin Gomoluch gibt sich in Richtung Aufstieg kämpferisch: „Jeder macht sich persönliche Gedanken über den Aufstieg. Ich bin mir aber eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass vor der Saison niemand einen Vertrag unterschrieben hat, ohne das Ziel Aufstieg zu haben. Auch wenn wir öffentlich anders gepokert haben und erstmal eine gute Saison spielen wollten. Jetzt wo die Voraussetzungen sind, wie sie sind, ist das Interesse eines jeden Sportlers natürlich geweckt. Was am Ende dann passiert, liegt vielleicht gar nicht in unserer Hand, aber das sehen wir dann nach dem letzten Spiel.“





Die Mission Regionalliga-Rückkehr geht für den KFC am kommenden Spieltag im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck weiter (Freitag, 12. April, 19:30 Uhr). Offen ist, ob Kapitän Florian Abel spielen kann. Der Routinier klagte gegen Baumberg über Schmerzen im Leistenbereich und musste nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden.

Kenia rechnet indes mit einem anderen Spiel in der Grotenburg als es jenes in Baumberg war: „Sonsbeck wird anders als Baumberg tief verteidigen. Wir werden so agieren müssen, dass wir keine Konter kassieren und unsere Tore machen.“