Trotz 2:0-Pausenführung unterlagen die Sportfreunde Baumberg in der Oberliga Niederrhein der SSVg Velbert noch mit 2:4. Nach dem Spiel berichtet der Trainer von weinenden Spielern.

Mit 2:4 verloren die Sportfreunde Baumberg das Spiel in der Oberliga Niederrhein gegen die SSVg Velbert. Trainer Salih El Halimi berichtete nach dem Spiel von weinenden Spielern.

Einfallslose Velberter, ein murrendes Publikum, zwei Gegentore durch Baris Sarikaya (20.) und Enes Topal (41.), dazu ein verschossener Elfmeter von Mamadou Cellou Diallo Diallo (29.) – wenig sah danach aus, als würde der Abend für die SSVg Velbert einen positiven Verlauf nehmen.

„Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und es taktisch und kämpferisch super gemacht“, war auch der Gästetrainer von der ersten Halbzeit begeistert. „Gegen eine so starke Mannschaft, so kompakt zu agieren, zwei Tore zu machen – die erste Halbzeit ging an uns.“

Dann aber drehte die Spielvereinigung nach der Halbzeit auf, was auch El Halimi so anerkennen musste. Kritisch sah er dabei das Verhalten seiner Spieler gegen Yasin-Cemal Kaya, der an den ersten beiden Toren direkt beteiligt war. Er erzielte das 1:2 selbst (53.) und legte in der 60. Minute eine Flanke nach, die Manuel Schiebener aus kürzester Distanz nur noch ins Tor köpfen musste.

Schlechte Verteidigung gegen Kaya – Spieler weinen in Kabine

„Es ist bekannt, dass Kaya mit seinem rechten Fuß von der linken Seite immer wieder ins Zentrum zieht. Das haben wir im Training angesprochen, das haben wir vor dem Spiel angesprochen. Das haben wir in der ersten Halbzeit noch ausgezeichnet gemacht. In der zweiten Halbzeit leider nicht. Ich weiß nicht, ob man die Spieler immer auf der Trainerseite haben und coachen muss. Das sollte ein Oberligaspieler auch selbst hinbekommen.“

Baumberg hielt das Remis bis lange in die Nachspielzeit. Dann schlug aber die Stunde von Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, der das Spiel mit einem Doppelschlag für Velbert entschied (90.+5, 90.+8). „Bei uns in der Kabine sind die Jungs sehr, sehr traurig. Es gab Spieler, die haben geweint wie kleine Kinder“, berichtet El Halimi. „Es ist wirklich bitter, welchen Verlauf das Spiel genommen hat.“

Ihr seid herzlich eingeladen, Euren Aufstieg am letzten Spieltag bei uns zu feiern. Salih El Halimi

Dennoch zeigte sich El Halimi als fairer Verlierer, der einsah, dass die Gastgeber „mehr vom Spiel hatten und nach dem Ausgleich eine breitere Brut hatten. Wir ärgern uns natürlich, es ist schade.“ El Halimi schloss mit dem frommen Wunsch, dass sich Velbert gerne schnell wieder aus der Oberliga verabschieden dürfe. „Ihr seid herzlich eingeladen, Euren Aufstieg am letzten Spieltag bei uns zu feiern.“

Zunächst geht es für die Sportfreunde aber zum VfB Hilden. Am Sonntag (15. Dezember) findet das letzte Oberligaspiel in diesem Kalenderjahr statt. Anstoß an der Sportanlage Hoffeldstraße ist um 15.30 Uhr.