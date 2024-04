Trainer Salah El Halimi hat es vorgemacht, Robin Hömig zieht nach. Baumbergs torgefährlichster Spieler verlängert ebenfalls trotz ausbleibendem Regionalliga-Aufstieg den Vertrag.

Die Sportfreunde Baumberg sind auf dem besten Weg, sich zum diesjährigen Meister in der Oberliga Niederrhein zu krönen. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat die Mannschaft von Salah El Halimi 60 Zähler auf dem Konto - und damit zwölf mehr als Verfolger Schonnebeck, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Aufsteigen werden die Baumberger dennoch nicht, da man aufgrund der zu hohen Anforderungen auf einen Lizenzantrag für die Regionalliga West verzichtete.

Klar, dass eine solche Saison, wie sie die Baumberger aktuell spielen, auch Begehrlichkeiten bei dem ein oder anderen Spieler weckt. Umso beeindruckender, dass der Verein nach Trainer Salah El Halimi, der bereits nach dem vergangenen Meisterschaftsspiel seine Zusage für die neue Saison gegeben hatte, nun auch die personifizierte Torgefahr Robin Hömig binden konnte.

Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des 1. FC Köln und wechselte bereits 2015 zu den Sportfreunden. Dort verhalf er dem Team mit 19 Treffern auf Anhieb zum Aufstieg und stellte anschließend auch in der Oberliga Niederrhein Jahr für Jahr seinen Riecher unter Beweis. Zweimal sicherte er sich den Titel des Torschützenkönigs: 2016/17 (26 Tore), 2018/19 (28 Tore) und inoffiziell auch in der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten Saison 2020/21, wo dem mittlerweile 32-Jährigen in zehn Spielen zehn Treffer gelangen.

Wenn man über die Sportfreunde Baumberg spricht, spricht man automatisch auch direkt über Robin Hömig. Jürgen Schick

"Die Vertragsverlängerung unseres Spielmachers und Torjägers ist ein bedeutender Schritt für das Team", betonte Sportfreunde-Coach El Halimi. "Er ist ein Schlüsselspieler in unserem Teamgefüge und ein Vorbild für die jüngeren Spieler. Ich bin überzeugt, dass er auch in Zukunft maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seine Verlängerung stärkt die Mannschaft und gibt uns die nötige Kontinuität um erfolgreich zu bleiben."

Auch Vorstand Jürgen Schick lobte den langjährigen Baumberger in höchsten Tönen und erklärte: "Wenn man über die Sportfreunde Baumberg spricht, spricht man automatisch auch direkt über Robin Hömig. Das sagt schon alles."