Borussia Dortmund II muss sich von dem nächsten Spieler verabschieden. Immanuel Pherai schließt sich dem Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an.

Wie Zweitligist Eintracht Braunschweig bekanntgab, kommt Immanuel Pherai von Borussia Dortmund II. Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Für Pherai ist es nach einem guten Drittliga-Jahr, in dem ihm in 31 Spielen sechs Tore und sieben Vorlagen gelangen, der nächste Schritt. "Ich freue mich sehr, in den kommenden zwei Jahren für Eintracht Braunschweig zu spielen. Die 2. Bundesliga wird eine tolle Erfahrung und ich werde alles dafür tun, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei Borussia Dortmund für die gemeinsame Zeit bedanken, ich konnte beim BVB viel lernen“, sagte er in einer Vereinsmmitteilung.

Pherai ist gebürtiger Niederländer und begann seine Karriere in der Jugend von AZ Alkmaar, ehe ihn Borussia Dortmund für die U17 verpflichtete. Über die U19 des BVB schaffte er den Sprung in den Profikader, spielte in der Saison 2020/2021 aber leihweise bei der PEC Zwolle in der ersten niederländischen Liga. In der vergangenen Spielzeit kehrte er zu den Dortmundern zurück, absolvierte für die Zweitvertretung insgesamt 31 Spiele in der 3. Liga (sechs Tore, sieben Assists) und für die 1. Mannschaft der Westfalen ein Bundesligaspiel.

Der Klub aus Niedersachsen freut sich auf einen flexiblen offensiven Mittelfeldmann, der auch auf der linken Außenbahn spielen kann. "Mit Immanuel bekommen wir einen sehr kreativen Akteur, der uns die nötigen Impulse aus dem Mittelfeld geben wird. Er ist sehr laufstark und selbst torgefährlich. Wir freuen uns, dass er unseren Kader in den nächsten zwei Jahren bereichert", sagte Geschäftsführer Sport Peter Vollmann.