Schalke: U23-Zugänge sechs und sieben stehen fest

Der FC Schalke 04 hat zwei weitere Neuzugänge für seine U23 präsentiert. Damit hat die Regionalliga-Reserve nun sieben neue Spieler verpflichtet.

Einen Tag vor dem offiziellen Start der Sommervorbereitung hat der FC Schalke 04 zwei weitere Neuverpflichtungen für seinen U23-Kader verkündet. Es handelt sich dabei um Grace Bokake und Moritz Flotho. Es sind die Sommerzugänge sechs und sieben für das Team von Trainer Jakob Fimpel. Dazu kommen bislang drei Aufrücker aus der vereinseigenen U19.

Flotho ist ein 20 Jahre alte Mittelstürmer, der vom Regionalligisten KSV Hessen Kassel nach Gelsenkirchen kommt. In der vergangenen Saison war er Stammspieler, bestritt 34 Einsätze in der Südwest-Staffel und erzielte dabei sechs Tore und zwei Vorlagen. Flotho gehörte seit dem vergangenen Sommer zum Seniorenteam. Zuvor hatte der gebürtige Kasseler den Nachwuchs des KSV durchlaufen.





Derweil wechselt Bokake aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96 zu den Knappen. Der 20-jährige Offensivspieler hat ebenfalls sein erstes Seniorenjahr hinter sich. 20 Einsätze mit zwei Treffern sprangen dabei für ihn heraus.

Schalkes U23 trifft sich am Dienstag (10 Uhr) zum Trainingsauftakt. Das erste Testspiel steht am kommenden Samstag an, in Wiesbaden treffen die Königsblauen auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.

Die Zu- und Abgänge von Schalkes U23 im Überblick

Zugänge: Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Stevan van der Sloot (Ajax II), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II), Verthomy Boboy (VfL Bochum U19), Tim Albutat (vereinslos), Sidi Sané, Elias Kurt, Arbnor Aliu (alle eigene U19)

Abgänge: Leo Scienza (1. FC Magdeburg), Franck Tehe (TSV Steinbach), Mikail Maden, Mika Hanraths, Diamant Berisha, Mateo Aramburu, Michael Zadach, Felix Wienand, Björn Liebnau, Hans Anapak, Topaz Kronmüller (alle unbekannt)