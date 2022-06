Fußball-Bezirksligist TuS Essen-West 81 bastelt am Kader für die neue Saison. Sportchef Kevin Puhan befindet sich voll im Zeitplan.

Mitte April berichtete RevierSport, dass sich TuS Essen-West 81 für die kommende Bezirksliga-Saison neu aufstellt. Damals präsentierte Sportchef Kevin Puhan bereits sieben Zugänge. In den vergangenen zwei Monaten sind die Personalplanungen weiter vorangeschritten.

Nun bestätigte der 34-Jährige gegenüber RS, dass die Westler insgesamt 15 Zugänge unter Dach und Fach bringen konnten. Im Gegenzug werden neun Akteure die Keplerstraße verlassen. "Die Kaderplanung ist weitestgehend abgeschlossen. Wir haben drei Torhüter im Kader und 26 Spieler. Das klingt erst einmal wild und viel, aber da sind auch Jungs dabei, die gerade aus der A-Jugend kommen und sich noch entwickeln müssen. Unser Königstransfer ist Ali Issa, der vom VfB Frohnhausen zu uns wechselt. Von ihm und seiner Erfahrung versprechen wir uns einiges. Ansonsten setzen wir aber auf junge, entwicklungsfähige Spieler", erklärte Puhan auf Nachfrage. Issa spielte früher für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West, Oberliga Westfalen und Westfalenliga.

In den verbleibenden beiden Spielen wollen wir Platz sechs verteidigen, um eine Saison erfolgreich abzuschließen, die sehr holprig verlief. Kevin Puhan.

Während der Kader der ersten Mannschaft steht, kümmert sich Puhan ebenfalls um die Neustrukturierung des Reserve-Teams: "Wir sind auf der Suche nach einem Trainerteam für unsere zweite Mannschaft und hoffen, dass wir da bald Vollzug melden können."

In dieser Saison absolvierte Puhan, der in einer Doppelrolle als sportlicher Leiter und Spieler fungierte, noch 14 Partien für die Bezirksliga-Truppe, ehe er sich beim 2:1-Auswärtserfolg gegen RuWa Dellwig (29. Mai) einen Kreuzbandriss zuzog und die Karriere somit ein Ende fand. Zur neuen Spielzeit wollte der Routinier ohnehin komplett in die sportliche Leistung wechseln. Die Entwicklung seiner Mannschaft zeigte in den jüngsten Wochen in die richtige Richtung – 15 Punkte aus fünf Partien sprechen eine deutliche Sprache. "Fünf Siege in Folge tun natürlich gut. In den verbleibenden beiden Spielen wollen wir Platz sechs verteidigen, um eine Saison erfolgreich abzuschließen, die sehr holprig verlief", betonte der 34-Jährige.