Fußball-Bezirksligist TuS Essen-West 81 peilt langfristig die Landesliga an. Sportchef Kevin Puhan will die Mannschaft und den Verein weiterentwickeln.

Am Mittwochabend verpasste TuS Essen-West 81 im Nachholspiel gegen das Top-Team Viktoria Buchholz den Sprung auf Platz neun und kassierte eine vermeidbare 3:5-Niederlage. Dabei spielte das Team von Trainer Mike Sauer über 65 Minuten in Unterzahl. Mit 16 Punkten aus 17 Partien ist es bislang keine zufriedenstellende Saison für die Westler. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den Tuspo Saarn belegt, beträgt vier Punkte. Dazu hat Essen-West noch eine Partie weniger absolviert.

Neuzugänge 2022/23: Mirco Erdmann (RuWa Dellwig) Marvin Pape, Maurice Riechert (beide Frohnhausen II) Christian Luvuezo (RW Mülheim) Nico Zemmek, Gian-Luca Sabella (beide DJK Dellwig) Ibrahim Mustapha (Bader SV)

Hinter den Kulissen laufen schon die Planungen für die anstehende Saison. Acht Neuzugänge sind fix, außerdem werden 14 Spieler aus dem bestehenden Kader auch 2022/23 an der Keplerstraße auflaufen. In den kommenden Wochen sollen dann weitere Spieler vorgestellt werden, der Austausch läuft bereits.

Kevin Puhan, der im Sommer als Spieler aufhören und komplett in die sportliche Leitung wechseln wird, erklärte, dass sich der Bezirksligist neu aufstellt und eine klare Philosophie entwickeln möchte: "Wir werden den Altersdurchschnitt von 30 auf 25 senken, Tendenz fallend. Einige Jungs haben schon in der A-Jugend-Saison 2014/15 in Essen-West zusammengespielt. Das ist schon ein deutliches Zeichen, wo die Richtung hingehen soll. Auch das Kompetenzteam mit Matthias Bloch, Christian Luvuezo und mir haben wir im Januar verjüngt. Gespickt wird unsere Mannschaft mit ein paar tragenden Säulen, die bereits langjährig im Verein sind und die Rasselbande führen sollen."

Unser langfristiges Ziel ist, dass man bei uns auch wieder Landesliga-Fußball sehen kann. Dafür ist die Infrastruktur gegeben. Einzig die Parkplatzsituation ist noch ausbaufähig. Daran arbeiten wir aber. Kevin Puhan über die Zukunft.

In der kommenden Spielzeit möchte sich Essen-West im oberen Tabellendrittel etablieren. Der 34-jährige Puhan hofft auf eine gute Entwicklung und hat langfristige Pläne mit dem Verein: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, ganz klar. Wenn der Gegner dann besser war und wir alles gegeben haben, sind wir zufrieden. Unser langfristiges Ziel ist, dass man bei uns auch wieder Landesliga-Fußball sehen kann. Dafür ist die Infrastruktur gegeben. Einzig die Parkplatzsituation ist noch ausbaufähig. Daran arbeiten wir aber."